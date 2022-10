Corinthians estreia camisa 3 contra o Athletico sem patrocinadores estampados

Anunciada nesta semana, camisa faz homenagem ao título mundial de 2012 e contém frase em japonês

Na noite deste sábado (8), o Corinthians volta a entrar em campo pelo Brasileirão, contra o Athletico, na Neo Química Arena. O jogo é especial por dois motivos: ser o último antes da final da Copa do Brasil e por marcar a estreia da nova camisa III do Timão, que contará com a ausência dos parceiros do clube.

Com uma frase em japonês, em homenagem ao título mundial de 2012, conquistado no Japão, ao bater o Chelsea por 1 a 0, os patrocinadores abriram mão do espaço do uniforme e o clube do Parque São Jorge entrará em campo “liso”.

A grafia presente no novo uniforme é “これがコリンチャンスです”, que significa “Aqui é Corinthians”. Com a frase espalhada por toda a camisa, os patrocinadores concordaram em abrir espaço e, assim, o clube conseguirá apresentar a camisa com todos os detalhes presentes.

Nas redes sociais, o Corinthians fez questão de agradecer os parceiros e explicar que a camisa terá “ todos os elementos de sua concepção original totalmente visíveis”. Além disso, José Colagrossi, superintendente de marketing do Timão, classificou a ação como uma “surpresa” para a Fiel Torcida - veja abaixo.