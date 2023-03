Corinthians x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Cuiabá na tarde desta quinta-feira (30), no Parque São Jorge, às 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Vindo de derrota, o Corinthians acabou caindo para a terceira posição do campeonato, com 7 pontos. Já o Cuiabá ganhou na rodada passada e está em segundo lugar do grupo A.

Prováveis escalações

Corinthians: Kauê, Gustavo Henrique, Bidon, Léo Mana, Felipe augusto, Ryan, Moscardo, Vitor Meer, Higor, Pedrinho e João Pedro.

Cuiabá: Rhyan, Vinicius Dorneles, Renan, Silva, Junior, Gustavo, Jadson, Valentim, Cauã, Rikelme e Calebe.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?