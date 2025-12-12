Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Brasil 2025

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2025. A partida será transmitida ao vivo pela Globo na TV aberta, pelo sportv na TV fechada e pelo Premiere no pay-per-view. Também será possível assistir pelo canal ge tv no YouTube e pelo streaming do Prime Video (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o primeiro jogo no Mineirão por 1 a 0, o Corinthians volta a campo com a vantagem do empate para avançar à final da Copa do Brasil. Em busca do quarto título do torneio, o Timão eliminou o Novorizontino na terceira fase por 2 a 0 no agregado, o rival Palmeiras nas oitavas de final por 3 a 0, e o Athletico-PR nas quartas de final, também por 3 a 0 no agregado.

Por outro lado, o Cruzeiro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para chegar à final. Se triunfar por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Maior campeão do torneio, com seis títulos, a Raposa chegou à semifinal após eliminar o Vila Nova na terceira fase, com agregado de 5 a 0, o CRB nas oitavas, por 2 a 0, e o rival Atlético-MG nas quartas de final, por 4 a 0 no placar agregado.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Vasco na outra semifinal. A decisão está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Walace (Matheus Henrique) e Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo (Sinisterra).

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Lucas Romero cumprirá suspensão, enquanto Fagner, por questão contratual, é desfalque.

Quando é?

Data: domingo, 14 de dezembro de 2025

domingo, 14 de dezembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 90 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 36 vitórias, contra 32 do Cruzeiro, além de 22 empates.

