Corinthians x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (30), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na manhã deste domingo (30), às 11h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela nona rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro feminino, o Corinthians se encontra em terceiro lugar, com 19 pontos, e busca se reerguer após a derrota por 2 a 0 para o Internacional na última partida. Por outro lado, o Cruzeiro, com 14 pontos, chega embalado com duas vitórias seguidas.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Paty; Belinha, Tarciane, Tamires, Yasmin, Luana Bertolucci, Victória Albuquerque, Duda Sampaio, Mariza, Millene, Gabi Portilho.

Cruzeiro feminino: Taty Amaro; Isabela Fernandes, Ana Clara, Camila Ambrózio, Sara Piveta, Maiara Lisboa, Mariana Neiva, Carol Baiana, Fernanda Tipa, Vanessa, Carol.

Desfalques

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?