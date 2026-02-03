Corinthians x Capivariano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Corinthians e Capivariano se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela conquista da Supercopa do Brasil, após vencer o Flamengo por 2 a 0, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Paulista. O Timão ocupa a sétima colocação, com oito pontos, e está a cinco do líder Novorizontino. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior deve optar por uma equipe alternativa, já visando o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo (8).

Por outro lado, o Capivariano ocupa a 11ª posição, com sete pontos, e busca entrar na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão. No momento, está a um ponto do São Bernardo, equipe que fecha o G-8. Em cinco jogos, acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 46%.

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Millans, André Ramalho, Cacá Hugo, Matheus Pereira, Dieguinho, Rodrigo Garro, Kaio César, Kayke e Gui Negão.

Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinicius Guedes, Bruno Silva e Ravanelli; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Desfalques

Corinthians

Gustavo Henrique, André, Breno Bidon, Raniele, Matheuzinho e Matheus Bidu podem ser preservados.

Capivariano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

COR Outros CAP 2 Vitórias 0 Empate 0 Corinthians 2 - 1 Capivariano

Capivariano 2 - 3 Corinthians 5 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis