+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade
Mounique Vilela

Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam neste quarta-feira (28), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o Timão terminou a competição na 13ª colocação, com 47 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Bahia chega embalado pelo triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Baiano, e inicia sua caminhada no Brasileirão de 2026 após uma temporada positiva. No último ano, o Tricolor Baiano fez boa campanha na Série A e terminou na sétima colocação, garantindo vaga nos playoffs da Copa Libertadores.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni contará com os retornos de Everton Ribeiro, Jean Lucas, David Duarte, Ramos Mingo e Acevedo, que foram poupados no clássico Ba-Vi já visando a estreia no Brasileirão

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Vitinho.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Bahia crest
Bahia
BAH

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e William José.

Desfalques

Corinthians 

José Martínez e Cacá estão no departamento médico.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP 

Retrospecto recente

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 63 confrontos oficiais entre Corinthians e Bahia, a equipe paulista leva vantagem no retrospecto histórico, com 29 vitórias, contra 18 triunfos do time baiano, além de 16 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Bahia venceu por 2 a 1.

COR

Outros

BAH

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

