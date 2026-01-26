Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o Timão terminou a competição na 13ª colocação, com 47 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Bahia chega embalado pelo triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Baiano, e inicia sua caminhada no Brasileirão de 2026 após uma temporada positiva. No último ano, o Tricolor Baiano fez boa campanha na Série A e terminou na sétima colocação, garantindo vaga nos playoffs da Copa Libertadores.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni contará com os retornos de Everton Ribeiro, Jean Lucas, David Duarte, Ramos Mingo e Acevedo, que foram poupados no clássico Ba-Vi já visando a estreia no Brasileirão

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Vitinho.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e William José.

Desfalques

Corinthians

José Martínez e Cacá estão no departamento médico.

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 63 confrontos oficiais entre Corinthians e Bahia, a equipe paulista leva vantagem no retrospecto histórico, com 29 vitórias, contra 18 triunfos do time baiano, além de 16 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Bahia venceu por 2 a 1.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis