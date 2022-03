Corinthians assina venda de Gabriel Pereira ao Grupo City

O Corinthians assinou, na manhã desta quinta-feira (17), a venda de Gabriel Pereira para o Grupo City. O jogador deve defender o New York City em um primeiro momento. Posteriormente, pode se transferir para um clube do mesmo grupo.

A GOAL apurou que houve uma reunião entre o presidente Duílio Monteiro Alves, representantes do Grupo City e o estafe do jogador na manhã desta quinta-feira. Na ocasião, as partes assinaram o contrato para a sua liberação no mercado da bola.

GP, como o meio-campista de 22 anos é conhecido, foi negociado por cerca de 5 milhões de euros (US$ 5,56 milhões ou R$ 28 milhões). O Corinthians era dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, que tinha contrato até dezembro de 2024. O garoto tinha multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 560 milhões na cotação atual) para o exterior.

A venda de Gabriel Pereira se arrasta há algumas semanas. A reunião para sacramentar a sua saída ocorreria na última sexta-feira (11). O encontro foi adiado para essa segunda-feira (14) e, posteriormente, para a manhã desta quinta-feira. O acordo estava verbalmente feito desde o início do mês.

GP chegou ao elenco profissional do Corinthians em 2020, mas se firmou na temporada passada, quando disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Sem muitas chances em 2022, fez cinco jogos, com 196 minutos dentro das quatros linhas, e deu um passe para gol. A última atuação do garoto foi na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Ele ficou por dois minutos em campo.