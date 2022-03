Corinthians deve selar venda de Gabriel Pereira em reunião nesta sexta-feira

O Corinthians tem uma reunião marcada com o Grupo City nesta sexta-feira (11) a fim de selar a venda de Gabriel Pereira ao New York City, dos Estados Unidos. O estafe do jogador também estará no encontro, conforme apurado pela GOAL. A ideia é bater o martelo sobre a situação do jovem de 20 anos durante a conversa.

A negociação renderá cerca de 5 milhões de euros (US$ 5,5 milhões ou R$ 27,93 milhões) aos cofres do Timão. O acordo é costurado com participação ativa dos agentes do jogador. Eles são os responsáveis por intermediar a saída do jovem.

Na atual configuração do negócio, o Corinthians não permanecerá com percentual do jovem — o montante é pela totalidade de seus direitos. Os paulistas detêm 70% de seus direitos econômicos, enquanto o restante (30%) pertence ao próprio atleta.

Mais artigos abaixo

O encontro desta sexta-feira, que deve selar o adeus do jogador ao Parque São Jorge, contará com a presença do presidente Duílio Monteiro Alves e será em São Paulo, conforme apurado pela reportagem. A ideia é que todos os documentos da venda sejam assinados no local.

Gabriel Pereira teve a renovação com o Corinthians anunciada em outubro do ano passado. Ele assinaria com o clube até o fim de 2024, uma vez que seu antigo contrato se encerraria em março deste ano. Entrtanto, o compromisso jamais foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O vínculo novo teria multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 558,2 milhões).

GP, como é conhecido, chegou ao elenco profissional do Corinthians em 2020, mas se firmou na temporada passada, quando disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Sem muitas chances em 2022, fez cinco jogos, com 196 minutos dentro das quatros linhas, e deu um passe para gol. A última atuação do garoto foi na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Ele ficou por dois minutos em campo.