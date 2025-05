Corinthians x América de Cali: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 4 a 2 sobre o Internacional pelo Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Em situação delicada no Grupo C, o Timão precisa vencer para evitar maior complicação. A equipe ocupa a terceira colocação, com quatro pontos em três jogos. Na estreia, o Corinthians foi derrotado pelo Huracán por 2 a 1. Em seguida, empatou com o América de Cali por 1 a 1 e venceu o Racing-URU por 1 a 0 na rodada anterior.

"Desta vez, não tivemos que viajar. Espero que alcancemos uma recuperação importante porque será um jogo muito complicado, contra um adversário difícil, que vai exigir muito e teremos que estarmos muito bem recuperados para fazermos um grande jogo", afirmou o técnico Dorival Júnior.

O América de Cali, por sua vez, é o vice-líder do grupo com cinco pontos, dois a menos que o líder Huracán. Invicto na competição, o time colombiano venceu o Racing-URU por 3 a 1 na estreia e empatou com o Corinthians e o Huracán nas partidas seguintes.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Hugo: Raniele (Igor Coronado), José Martínez, André Carrillo; Romero, Memphis Depay, Yuri Alberto.

América de Cali: Soto; Candelo, Pestaña, Medina, Mina; Álvarez, Carrascal; Puertas, Quintero, Vergara; Holgado.

Desfalques

Corinthians

Félix Torres cumprirá suspensão, enquanto Rodrigo Garro e Gustavo Henrique estão no departamento médico.

América de Cali

Joel Graterol segue como desfalque.

Quando é?