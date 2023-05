Corinthians aguarda resposta de Bruno Méndez, sondado por outros três clubes brasileiros

Enquanto não acerta renovação com o Timão, zagueiro despertou o interesse de Atlético-MG, Internacional e Grêmio

O Corinthians segue no aguardo da resposta de Bruno Méndez para a renovação contratual com o zagueiro. Como tem contrato até o final deste ano, a partir do dia 1º de julho, o uruguaio pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e deixar o Timão de graça e, por conta disso, alguns clubes já acompanham de perto a situação.

Como soube a GOAL, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional buscaram informações sobre o zagueiro de 23 anos e sondaram a situação de Bruno Méndez, que já tem uma proposta para renovar com o Timão.

Por conta do interesse de outros gigantes do futebol nacional, o Corinthians pretende ter a negociação concluída o mais rápido possível. Por outro lado, o jogador e seu estafe não responderam a proposta que o clube enviou há quase um mês.

Bruno Méndez começou o ano como titular do Corinthians e disputou 15 jogos, sendo 13 como titular absoluto da equipe. Nas últimas oportunidades, porém, foi para o banco de reservas da equipe e ainda não foi utilizado na Libertadores da América.