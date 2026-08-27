Corinthians agradece descanso no meio da semana e visa elenco 100% para a Libertadores

A pausa no meio da semana, reservada aos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, é vista como proveitosa dentro do Corinthians. Eliminado da competição, o Timão terá duas semanas sem partidas no meio da semana, período considerado importante para recuperar os atletas mais desgastados e preparar o elenco para os confrontos das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, da Argentina, previstos para os dias 9 e 16 de setembro.

Segundo apurou o UOL, o Corinthians vem adotando um controle rigoroso da carga física dos jogadores, tanto nas partidas quanto nos treinamentos. Hugo Souza, Matheuzinho e Matheus Bidu, por exemplo, não viajaram para o Paraná e foram poupados da derrota por 2 a 1 para o Coritiba, no último domingo (23), justamente por conta do desgaste acumulado. A estratégia também foi aplicada a Breno Bidon, que ficou fora dos treinamentos nas 48 horas anteriores ao duelo decisivo contra o Rosario Central, pela Libertadores.

Kaio César também passou por um processo semelhante antes do jogo de ida contra o Rosario Central, na Argentina. O atacante sentiu a sobrecarga acumulada pelos compromissos anteriores e não participou do último treino do Corinthians no Brasil, mas trabalhou normalmente no CT do Newell's Old Boys, em Rosário, na véspera da partida. O jogador acabou sendo titular nos dois confrontos diante dos argentinos.

O controle de carga é feito de forma integrada pelos departamentos médico, de fisioterapia e de performance, com as informações repassadas ao técnico Fernando Diniz para definir a utilização e a minutagem dos atletas.

Além de recuperar os jogadores desgastados, o período sem partidas no meio da semana pode ajudar o Corinthians a contar com atletas que estão no departamento médico. Yuri Alberto iniciou a transição física na quarta-feira (26) e ainda pode ser relacionado para o clássico contra o Santos, no domingo (30). O atacante se recupera de uma lesão muscular de grau 2 no posterior da coxa direita e, caso retorne, terá a minutagem controlada para chegar em melhores condições às quartas da Libertadores.

O volante André também avançou na recuperação e realizou atividades no campo na quarta-feira, acompanhado pela fisioterapia, embora ainda não tenha iniciado a transição com o elenco. O volante sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita contra o Internacional, no dia 6 de agosto, pela Copa do Brasil, e não atua desde então.

Com mais tempo para recuperar os jogadores e reduzir o desgaste dos demais, o Corinthians trabalha para chegar aos duelos com o Estudiantes com o elenco o mais próximo possível da condição física ideal.