Corinthians 0 x 1 Palmeiras: gol de Endrick e Verdão bicampeão do Brasileirão Sub-20

Mesmo tendo terminado a partida com um jogador a menos, o Palmeiras conseguiu segurar o placar e venceu o rival em Itaquera

Neste domingo (25), o Palmeiras conquistou o bicampeonato do Brasileirão sub-20. O time verde venceu o rival Corinthians, jogando em Itaquera, por 1 a 0, com gol marcado pelo promissor Endrick.

Depois de conquistar o título da Taça São Paulo de Futebol Júnior, no começo do ano, o time sub-20 do Palmeiras voltou a mostrar força e bateu o principal rival, que jogava em casa, para consagrar uma temporada vencedora.

O Corinthians até começou melhor o jogo. Durante o primeiro tempo, o que se viu foi o Alvinegro mais ligado, mais aguerrido e jogando com mais "espírito de final". Tudo isso com o apoio de mais de 18200 torcedores que foram à Neo Química Arena e também sob o olhar atento de Vítor Pereira, técnico do time profissional do Corinthians.

Como quase todas as decisões de campeonato, não houve muitas chances para cada lado, mas as duas equipes conseguiram acertar as traves rivais em uma ocasião para cada lado. Dessa forma, o primeiro tempo acabou empatado em zero a zero.

Na segunda etapa, o Palmeiras voltou melhor e controlou as principais ações da partida. Aos 16 minutos do segundo tempo, o técnico do Timão, Danilo, trocou três jogadores e apenas dois minutos depois, quem balançou as redes foi o Palmeiras.

Com uma arrancada de Endrick e um forte chute cruzado, o jovem astro do Verdão marcou o único gol da partida.

Aos 32 minutos do segundo tempo, o lateral Ian foi expulso após uma jogada violenta contra o atleta do Corinthians e o Palmeiras jogou mais de 15 minutos com um jogador a menos, mas conseguiu segurar o placar.

Já nos acréscimos, Guilherme Biro até balançou as redes para o Corinthians, mas o assistente anulou o gol por impedimento do corintiano.

É o segundo título do Brasileirão sub-20 do Palmeiras, que agora deve começar o processo de integração de alguns desses jovens ao time principal, comandado por Abel Ferreira.