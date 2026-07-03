Coreia do Sul: ex-técnico é obrigado a fugir após constantes ameaças de morte

As polêmicas na Coreia do Sul não dão sinais de acalmar após a eliminação na Copa do Mundo, que causou grande decepção no país. O mais afetado foi o técnico, Hong Myung-bo, que foi abordado no aeroporto enquanto embarcava em um voo para os Estados Unidos apenas dois dias após voltar para casa. Os últimos dias foram extremamente difíceis, pois ele recebeu constantes ameaças de morte.





TORCEDORES ENRAIVECIDOS – A seleção sul-coreana, ao retornar, recebeu uma recepção totalmente hostil, com insultos dirigidos principalmente ao seu técnico. Milhares de torcedores enfurecidos se reuniram no saguão de desembarque do aeroporto entre 2 e 3 da manhã, aguardando a chegada do técnico Hong Myung-bo e dos jogadores.





Cerca de 160 policiais foram mobilizados na área de desembarque devido ao temor de confrontos físicos contra o técnico Hong e a seleção: alguns estabelecimentos comerciais chegaram a proibir a entrada de Hong Myung-bo e de seus torcedores.



