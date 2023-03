Lyon x Chelsea ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions League feminina 2022/23

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pelo primeiro jogo das quartas de final; veja como acompanhar na internet

Lyon e Chelsea se enfrentam na tarde desta quarta-feira (22), às 14h45 (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela partida de ida das quartas de final da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo canal do DAZN Brasil no YouTube, com narração em português.

A equipe do Lyon chega para a partida em ótima fase, vindo de nove vitórias consecutivas somando confrontos pela Copa da França e pela Liga Francesa. Na fase de grupos da Champions, o Lyon se classificou na segunda colocação do Grupo C, com 11 pontos conquistados, ficando atrás do Arsenal, com 13.

Já o Chelsea chega para o confronto após três vitórias consecutivas, sendo duas pela Liga Inglesa, e uma pela FA Cup. Na fase de grupos da Champions, a equipe inglesa liderou o Grupo A, com 16 pontos conquistados, sem sofrer derrotas.

Prováveis escalações

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha; Horan, Egurrola, Dabritz, Marozsan; Casarino, Le Sommer..

Chelsea: Berger; Perisset, Buchanan, Bright, Charles; Leupolz, Ingle; James, Fleming, Reiten; Kerr.

Desfalques

Lyon

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Quando é?