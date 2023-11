Copenhagen x Manchester United: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Dinamarca; veja como acompanhar na TV e na internet

Copenhagen e Manchester United se enfrentam na tarde desta quarta-feira (8), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Parken, na Dinamarca, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

O Manchester United superou a eliminação da Copa da Inglaterra após a derrota por 3 a 0 contra o Newcastle nas oitavas de final, ao conquistar uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham na Premier League. Agora, os Red Devils voltam as atenções para a disputa da Liga dos Campeões.

Na terceira posição do Grupo A, com três pontos, o United foi derrotado pelo Bayern de Munique por 4 a 3 e pelo Galatasaray por 3 a 2 nos dois primeiros jogos, mas venceu o Copenhagem por 1 a 0 em Old Trafford.

Do outro lado, o Copenhagen está em busca de sua primeira vitória na Champions League 2023/24. Na lanterna do grupo, com apenas um ponto, a equipe empatou com o Galatasaray por 2 a 2, e foi derrotada pelo Bayern de Munique por 2 a 1 e pelo Manchester United por 1 a 0.

Prováveis escalações

Copenhagen: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks e Jelert; Diogo Gonçalves, Falk e Lerager; Achouri, Claesson e Cornelius. Técnico: Jacob Neestrup.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans (Varane), Maguire e Dalot; McTominay, Eriksen (Amrabat) e Bruno Fernandes; Rashford, Antony e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Copenhagen

William Clem, Mohamed Elyounoussi, Davit Khocholava e Birger Meling são desfalques.

Manchester United

Casemiro,Tyrell Malacia e Luke Shaw estão no departamento médico.

Quando é?