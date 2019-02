Copa do Rei volta a ser prioridade no Barcelona

Enfrentar o Real Madrid e a chance de escrever uma história inédita deram um fôlego a mais aos catalães

“Vamos tentar virar e, se não conseguirmos, que venha o próximo ano”, disse Gerard Piqué na zona mista do estádio Ramón Sánchez Pizjuán após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida contra o Sevilla, pelas quartas de final da Copa do Rei. Foi a oficialização do que muitos torcedores já sabia: a competição era secundária.

Era.

Quando a temporada começou, o objetivo estipulado foi alçar voos mais altos na Champions League. A última vez que o Barça passou das quartas de final no torneio europeu foi na temporada do título, em 2014-15. Só que esta mentalidade mudou depois que o sorteio da Copa do Rei colocou o Real Madrid no meio do caminho.

Se conquistar a Copa do Rei, o Barcelona vai fazer história. Jamais um time espanhol foi campeão do torneio em cinco anos consecutivos, e se no caminho do atual tetracampeão ainda for possível privar o Real Madrid de ganhar um título o sabor fica ainda mais especial. Afinal de contas, o ‘Clásico’ é um campeonato à parte.

Exatamente por essas questões, o cenário barcelonista na Copa do Rei mudou. Ao contrário do que vinha acontecendo, não vai poupar nenhum jogador no jogo de ida e torce para que Messi esteja em condições de entrar em campo. Se no futebol o mantra boleiro diz que é importante pensar jogo a jogo, neste momento o Barcelona coloca todas as suas fichas em um torneio que semanas atrás era o que menos lhe importava.