Copa do Nordeste 2022: veja grupos, datas e premiações dos times participantes

Copa do Nordeste

A GOAL te mostra tudo sobre a fase de grupos de uma das maiores competições do futebol brasileiro

A disputa dos jogos da Copa do Nordeste está se aproximando. A competição, que reúne grandes times brasileiros, se tornou um dos maiores atrativos do futebol no nordeste e no Brasil.

Após a disputa das fases preliminares, que nesta edição contou com um formato diferente, os 16 clubes que estarão na fase de grupos já foram definidos. Vale lembrar que os times da mesma cidade são colocados em grupos diferentes.

Em 2021, o Bahia se tornou o grande campeão depois de bater nos pênaltis a equipe do Ceará, conquistando assim seu quarto título. Nesta edição, Ceará Bahia, Fortaleza e Sport aparecem como os grandes favoritos. Mas quem será o verdadeiro campeão da Lampions League, como é conhecida a competição, em 2022?

Quais times estão classificados para a fase de grupos?

Bahia

Ceará

Fortaleza

Sport

CSA

CRB

Samapaio Corrêa

Náutico

Botafogo-PB

Globo-RN

Altos-PI

Campinense

Floresta-CE

Sergipe

Atlético-BA

Sousa-PB

Como ficou a divisão dos grupos da Copa do Nordeste?

Grupo A

Fortaleza

Sport

CSA

Sampaio Corrêa

Campinense

Globo-RN

Sergipe

Atlético-BA

Grupo B

Ceará

Bahia

Náutico

CRB

Botafogo-PB

Altos-PI

Floresta-CE

Sousa-PB

Qual o regulamento da fase de grupos?

Os 16 times que estão classificados para esta fase são divididos em dois grupos, com oito participantes. O regulamento diz que clubes do mesmo estado, por exemplo, Ceará e Fortaleza, devem ficar em grupos diferentes.

Sendo assim, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, com oito rodadas nesta fase. Após isso, avançam quatro de cada grupo para a disputa das quartas de final em jogo único.

Quais são as datas dos jogos da competição?

Os primeiros jogos da fase de grupos começam já neste sábado (22), com as partidas entre CRB x Sport e Bahia x Sampaio Corrêa.

Sendo assim, com previsão de encerramento nos dias 12 e 19 de abril, com a grande final disputada em dois jogos.

Classificação da fase de grupos

Grupo A

POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1° Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 2° Sport 0 0 0 0 0 0 0 3° CSA 0 0 0 0 0 0 0 4° Sampaio Corrêa 0 0 0 0 0 0 0 5° Campinense 0 0 0 0 0 0 0 6° Globo 0 0 0 0 0 0 0 7° Sergipe 0 0 0 0 0 0 0 8° Atlético-BA 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1° Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 2° Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 3° Náutico 0 0 0 0 0 0 0 0 4° CRB 0 0 0 0 0 0 0 0 5° Botafogo-PB 0 0 0 0 0 0 0 0 6° Altos-PI 0 0 0 0 0 0 0 0 7° Floresta-CE 0 0 0 0 0 0 0 0 8° Sousa-PB 0 0 0 0 0 0 0 0

Qual a premiação dos times participantes?

A premiação da Copa do Nordeste é dividida pela classificação dos times no ranking da CBF. Este mesmo ranking é utilizado para definir a separação dos potes para o sorteio da fase de grupos.

Com isso, os times do Pote 1 recebem R$ 1,9 milhões de reais, do Pote 2 R$ 1,4 milhões de reais, Pote 3 R$ 1,2 milhões de reais e o Pote 4 R$ 640 mil reais.

Pote 1 Pote 2 Pote 3 Pote 4 Bahia (11°) CSA (30°) Botafogo-PB (49°) Floresta-CE (91°) Ceará (14°) CRB (31°) Globo-RN (62°) Sergipe (102°) Fortaleza (18°) Sampaio Corrêa (33°) Altos-PI (68°) Atlético-BA (138°) Sport (20°) Náutico (39°) Campinense (72°) Souza-PB (193°)

Onde assistir à Copa do Nordeste?

Os torcedores que quiserem acompanhar a competição terão um cardápio com muitas opçõesterão um cardápio com muitas opções. Isto porque, o Grupo Disney, que compõe o Fox Sports, ESPN e Star+, renovou seu contrato para continuar transmitido uma das maiores competições do futebol brasileiro.

Ainda assim, na TV aberta, mas apenas para a região nordeste, o SBT continua mostrando a competição. Sendo assim, os Canais Disney terá uma cobertura maior no país, mas com os jogos na TV fechada e no streaming.