Copa do Mundo feminina tem ingressos esgotados para final em apenas uma hora

Grande decisão está marcada para o dia 7 de julho em Lyon

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (8) que não há mais ingressos à venda para o jogo de abertura, semifinais e decisão da Copa do Mundo Feminina. O torneio será disputado entre os dias 7 de junho e 7 de julho, na França.

A primeira partida está marcada para 7 de junho, entre França e Coreia do Sul, no estádio Parc des Princes. Por outro lado, a grande final será um mês depois, em Lyon.

"Estamos felizes pela paixão suscitada na abertura da venda dos ingressos por unidades. Felizes, mas não surpresos com o sucesso da final e da partida de abertura entre o grande público, já que esse entusiasmo se manifestou já na venda de ingressos por pacotes", declarou Erwan Le Prévost, diretor do Comitê de Organização local do Mundial-2019.

Com 590 mil ingressos vendidos em apenas um dia, a organização do evento destaca que os principais interessados no torneio são americanos, holandeses e ingleses

As 24 seleções foram divididas em seis grupos. No Grupo C, a seleção brasileira estreia no dia 9 de junho, contra a Jamaica, no estádio dos Alpes, em Grenoble. Quatro dias depois, enfrenta a Austrália, no Stade de la Mosson, em Montpellier, e encerra a primeira fase contra a Itália, 18 de junho, no Stade du Hainaut, em Valenciennes.

Vale destacar que o Mundial da França terá nove sedes: Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes e Valenciennes.