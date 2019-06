Copa do Mundo Feminina: Artilharia e assistências do Mundial na França

Confia os números das goleadoras e as que deram mais passes para gol na edição de 2019 do torneio, além de relembrar quem se destacou na última edição

A Copa do Mundo Feminina iniciou com tudo. As 24 seleções começaram a jornada pela disputa do título na .

Logo no primeiro fim de semana de jogos, tivemos viradas nos últimos minutos, atuações de destaque individual e coletivo, além de muita emoção.

Quais jogadoras se credenciam à Chuteira de Ouro, entregue à artilheira da competição? E na última edição, quais foram os destaques? Veja os números a seguir para saber!

Artilharia -

POS. JOGADORA SELEÇÃO PARTIDAS GOLS MARCADOS 1 Cristiane 1 3 2 Barbara Bonansea 1 2 =2 Jennifer Hermoso 1 2 =2 Wendie Renard França 1 2 =5 Guro Reiten Noruega 1 1 =5 Amandine Henry França 1 1 =5 Eugenie Le Sommer França 1 1 =5 Lucia García Espanha 1 1 =5 Lisa-Marie Utland Noruega 1 1 =5 Claire Emslie 1 1 =5 Ellen White 1 1 =5 Giulia Gwinn 1 1 =5 Nikita Parris Inglaterra 1 1 =5 Sam Kerr 1 1 =5 Thembi Kgatlana África do Sul 1 1 =5 Griedge Mbock Bathy França 1 1

*Números atualizados em 10 de junho de 2019, após as partidas do dia

Passes para gols - Feminina

POS. JOGADORA SELEÇÃO PARTIDAS ASSISTÊNCIAS 1 Andressa Alves Brasil 1 2 =2 Amandine Henry França 1 1 =2 Amel Majri França 1 1 =2 Caroline Graham Hansen Noruega 1 1 =2 Eugénie Le Sommer França 1 1 =2 Fran Kirby Inglaterra 1 1 =2 Gaëtane Thiney França 1 1 =2 Guro Reiten Noruega 1 1 =2 Linda Motihalo África do Sul 1 1 =2 Lisa Evans Escócia 1 1 =2 Valentina Cernoia Itália 1 1 =2 Virginia Torrecilla Espanha 1 1 =2 Wendie Renard França 1 1

*Números atualizados em 10 de junho de 2019, após as partidas do dia

Copa 2015: quem foi a artilheira?



(Foto:Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images)

Apesar de dividir o posto com Carli Lloyd, campeã mundial com os na última edição, Celia Sasic, da Alemanha, recebeu a Chuteira de Ouro após marcar seis gols ao longo do Mundial.

Copa 2015: quem foi a líder em assistências



(Foto: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images For DFB)

Com três passes para gol, Lena Goessling foi a quem mais criou oportunidades para arremates decisivos na última edição da Copa do Mundo.