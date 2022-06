Os estádios da Copa do Mundo 2026 nos EUA, Canadá e México

Seleção brasileira já foi campeã em dois dos países definidos como sedes, em 1970 e 1994, para torneio que ocorre daqui quatro anos

Para a Copa do Mundo de 2026, haverá uma novidade: além da volta do torneio para a América do Norte, não apenas um país como três serão sede do torneio pós-Qatar, incluindo Canadá, Estados Unidos e México.

Em 1970 e 1986, a competição aconteceu no México, com vitórias do Brasil, com uma das melhores seleções de todos os tempos, e Argentina, com a equipe comandada por Diego Maradona. Em 1994, o torneio foi nos Estados Unidos da América, também com a Canarinho se sagrando campeã novamente sobre a Itália, assim como havia ocorrido 24 anos antes.

Serão definidos, portanto, as 23 cidades que recebem o torneio. Quais serão as possíveis sedes dentro dos países e seus estádios para a Copa de 2026? Veja.

Estados Unidos

A lista definitiva das cidades e estádios que sediarão o torneio de 2026 será divulgada oficialmente em 16 de junho, na próxima quinta-feira.

No caso dos Estados Unidos, o Estádio Rose Bowl, na Califórnia, sede da final da Copa do Mundo de 1994, retorna e pode ser novamente um dos grandes candidatos a aparecer na edição de 2026.

CIDADE ESTÁDIOS CAPACIDADE Atlanta Mercedes-Benz Stadium 71,000 Boston Gillette Stadium 68,756 Cincinnati Paul Brown Stadium 65,790 Dallas AT&T Stadium 80,000 Denver Mile High 76,125 Houston NRG Stadium 71,500 Kansas City Arrowhead Stadium 76,416 Los Angeles Rose Bowl Stadium or SoFi Stadium 90,888/70,200 Miami Hard Rock Stadium 65,326 Nashville Nissan Stadium 68,798 Nova Iorque/New Jersey MetLife Stadium 82,500 Orlando Camping World Stadium 65,000 Philadelphia Lincoln Financial Field 69,796 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadium 68,500 Seattle Lumen Field 72,000 Washington, D.C./Baltimore M&T Bank Stadium 71,008

Canadá

Getty

Com estádios menores do que as arenas dos Estados Unidos, o Canadá, apesar disso, já sediou a final de uma Copa do Mundo da modalidade feminina, em 2015, na vitória estadunidense sobre o Japão, por 5 a 2.

CIDADE ESTÁDIO CAPACIDADE Edmonton Commonwealth Stadium 56,302 Toronto BMO Field 30,000 Vancouver BC Place 54,500

México

Getty

O México já pôde receber lendas como Pelé e Maradona nas duas vezes em que sediou um torneio, quando os dois grandes atletas foram campeões do mundo. Nas duas ocasiões, o Azteca Stadium foi a sede da finalíssima, e pode ser pela terceira vez, esperando a decisão da Fifa.