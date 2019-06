Copa América: Tite confirma Artur de volta à equipe titular

Durante a preparação da seleção brasileira nesta segunda-feira para o duelo contra a , Tite selecionou o grupo titular para o treino, que contou com uma surpresa: o retorno de Arthur.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O meia estava se recuperando de dores no joelho direito, passando por um tratamento intensivo, e ficou de fora da estreia do na no confronto contra a , na última sexta-feira (14).

O treinamento foi realizado em Salvador debaixo de muita chuva, e a equipe foi pré-definida para o duelo desta terça-feira: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Richarlison, David Neres e Roberto Firmino.

O confronto contra a Venezuela em Salvador terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.