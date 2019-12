Por que a Copa América acontece em dois anos seguidos?

O Brasil venceu a edição 2019 e já terá de defender o título no ano seguinte. Mas por que isso acontece?

Nesta terça-feira, dia 03, acontece o sorteio da 2020. A e a irão sediar o torneio, contando com duas sedes pela primeira vez na história da competição. Apenas um ano depois que o Brasil se sagrou campeão, em casa, a seleção já terá que defender o título.

O torneio durará exatamente um mês, tendo seu início no dia 12 de junho, na Argentina, e sua final em 12 de julho, na Colômbia. Qatar e foram convidados para jogar a competição, totalizando 12 seleções participantes. Clicando aqui, você lê mais informações sobre os estádios e as sedes da Copa América 2020.

Estes serão os estádios da Copa América 2020! Ano que vem tem mais 🏟️🏆 pic.twitter.com/QG5KScjPuh — Goal (@GoalBR) December 3, 2019

Mas porque serão disputadas duas Copas Américas em anos consecutivos? Em 2016, aconteceu uma edição especial do torneio, comemorando o centenário da competição, nos , apenas um ano depois do campeonato ter sido disputado no , em 2015. Será um caso parecido?

A Goal explica, confira!

Por que haverá Copa América em 2020?

A existência da Copa América de 2020 representa um plano da Conmebol para fazer o torneio ser disputado em anos pares, no mesmo período da . Assim, a próxima edição da competição irá para 2024, ao invés de 2023, como era o previsto.

Desta maneira, para não ter um período de cinco anos sem Copa América, a Conmebol decidiu fazer uma nova edição em 2020, com a finalidade de preencher essa lacuna.