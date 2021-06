Aposta esportiva na Copa América 2021

Confira quais seleções estão melhor ou pior colocadas entre as favoritas e veja como ganhar até R$ 400 em bônus para apostar na Sultanbet.

Depois de muitas alterações, polêmicas e incertezas, a Copa América 2021 já está em pleno andamento. E, se alguém esperava um campeonato meio ‘xoxo’ por causa de toda essa confusão, se enganou: os times e jogadores estão mostrando a raça e vontade habituais, e o torneio segue emocionante como sempre foi.

Mas você sabe o que esperar de cada seleção? Já tem um site de preferência para fazer sua aposta esportiva? Para saber mais sobre esses dois assuntos, é só dar uma olhadinha neste material a seguir.

A Copa América

Pouca gente sabe, mas a Copa América é a competição de seleções profissionais mais antiga do mundo. Ela aconteceu pela primeira vez há mais de um século, em 1916. De lá para cá, foram 46 edições que consagraram oito campeões diferentes.

Recentemente, foi adotada uma fórmula fixa para o campeonato: além dos 10 filiados à Conmebol, se decidiu que sempre seriam convidadas mais duas seleções de outras confederações continentais. Assim, seria possível formar três grupos de quatro times cada, de modo a tornar a disputa mais interessante.

Entretanto, em 2021 surgiu a necessidade de utilizar um formato diferente. Devido à pandemia da Covid-19, os convidados abriram mão de suas vagas. Assim, foram formados apenas dois grupos com cinco equipes, sendo que os primeiros de cada chave se classificam para as quartas de final. Na prática, só o último de cada grupo é eliminado. Veja como as equipes foram divididas.

GRUPO A

Argentina

Bolívia

Chile

Paraguai

Uruguai

GRUPO B

Brasil

Colômbia

Equador

Peru

Venezuela

Confira, a seguir, o que esperar de cada seleção.

Eliminados na primeira fase

O Grupo A é relativamente fácil de prever: a Bolívia é, por ampla margem, a seleção mais fraca da chave, o que tornaria uma surpresa muito grande se qualquer um dos outros fosse eliminado. Já, o Grupo B, é um pouco mais difícil: Brasil e Colômbia devem classificar com tranquilidade. Mas, quanto a Equador, Peru e Venezuela, há diversas forças e fraquezas para analisar.

O Peru é o atual vice-campeão do torneio, mas vem muito mal nas eliminatórias para a Copa do Mundo e está desfalcado de seu principal jogador, Paolo Guerrero. Já Equador e Venezuela vivem situações parecidas, mas não iguais. Ambos os países conquistaram resultados muito expressivos em competições de base recentemente. Porém, a transição entre as gerações ainda não está completa, e por isso suas seleções não figuram entre as favoritas.

Há uma diferença importante entre elas, porém: o Equador está muito melhor nas eliminatórias que a Venezuela. No Grupo B, por atravessar pior fase, o eliminado deve ser o Peru.

Entre os países que devem classificar mas que provavelmente não serão campeões, é preciso destacar a Colômbia, o Chile, o Paraguai e o Equador.

A Colômbia é uma das principais forças do futebol sul-americano, mas não conta com seus dois maiores craques: James Rodríguez e Falcão García. O Chile foi bicampeão da América recentemente mas, de lá para cá, caiu muito de produção. Para o Paraguai, já é bastante comum terminar em posições intermediárias. E o Equador pode não ser lá tão tradicional, mas vive grande momento e tem uma boa geração chegando. Junto desses quatro, ainda estará Peru ou Venezuela – o que não for eliminado logo de cara.

Um palpite para qual dessas chega às semifinais? A Colômbia. Apesar dos desfalques, Los Cafeteros ainda têm uma boa equipe.

Os favoritos

Não tem muito mistério: Argentina, Brasil e Uruguai sempre entram como favoritos em competições sul-americanas. Não por acaso, são os maiores campeões do nosso continental.

Mais artigos abaixo

Entre os três, quem tem a maior probabilidade de vencer o torneio é o Brasil. Além de ser o atual campeão, atravessa melhor fase e ostenta números excelentes com o técnico Tite. Logicamente, ainda não tem nada ganho. Nunca podemos descartar seleções com a tradição de Argentina e Uruguai. Sem falar, é claro, em plantéis com nomes com Lionel Messi e Luis Suárez.

Onde apostar na Copa América

Nossa sugestão de site para apostar é a Sultanbet. É uma casa jovem que, em apenas cinco anos de existência, já consolidou seu nome na Europa, tendo como um de seus pontos mais fortes a quantidade e qualidade de mercados oferecidos. Para se ter uma ideia, a casa disponibiliza em torno de mil mercados para cada partida da Copa América. Ela ainda oferece apostas futuras em:

campeão;

vencedor do Grupo A;

vencedor do Grupo B;

último do Grupo A;

último do Grupo B;

artilheiro;

e outros.

Para completar, a Sultanbet dobra o valor do primeiro depósito de novos clientes até o limite de R$ 400. Interessou? Então clique aqui, faça seu cadastro e solicite seu bônus agora mesmo. Boas apostas!