Copa América 2019: Brasil vai enfrentar Bolívia, Venezuela e Peru

No Grupo A, Seleção fica na chave mais fácil do torneio continental, que começa no dia 14 de junho

No Grupo A da , a terá pela frente a , e na primeira fase da competição, que será realizada entre os dias 14 de junho e 7 de julho.

Na última sexta-feira (17), o técnico Tite convocou os 23 jogadores que defenderão a seleção, sem grandes novidades. A lista foi anunciada com a presença de Thiago Silva, Daniel Alves, Casemiro, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, todos jogadores presentes desde o início do trabalho de Tite. David Neres, do , foi a maior novidade no ataque.

DATA E LOCAL DOS JOGOS DO BRASIL

DATA JOGO HORA LOCAL 14/06/2019 Brasil x Bolívia 21h30 Morumbi (SP) 18/06/2019 Brasil x Venezuela 21h30 Arena Fonte Nova (BA) 22/06/2019 Peru x Brasil 16h Arena (SP)

OS GRUPOS DA COPA AMÉRICA

Com a vida mais complicada que os brasileiros, a terá de passar por , eliminada nas oitavas da última , o , de Eduardo Berizzo, e , que é seleção convidada da Conmebol.

Do outro lado, o , que parou nas quartas do Mundial da , joga contra , atual campeão da Copa América, , também convidado, e .

Estes são os resultados para o duelo dos verdadeiros titãs. Que o mundo sinta a vibração sul-americana É assim que será a disputa da CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/QEPCzhppfd — Copa América (@CopaAmerica) 24 de janeiro de 2019

SELEÇÃO: CONVOCADOS POR TITE

O técnico Tite fez a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América com 23 nomes. David Neres e Lucas Paquetá aparecem na lista ao lado de Neymar. O meia Philippe Coutinho também foi chamado.

As ausências ficam por conta de Vinícius Júnior, do , que vinha sendo chamado em outras convocações, e de Lucas Moura, do , que havia expectativa de ser convocado por conta do desempenho recente na .

Goleiros:

Alisson ( );

Ederson ( );

Cássio (Corinthians);

Laterais:

Alex Sandro ( );

Daniel Alves ( );

Fágner (Corinthians);

Filipe Luís ( );

Zagueiros :

Eder Militão ( );

Marquinhos (PSG);

Miranda ( );

Thiago Silva (PSG);

Meias:

Allan ( );

Arthur ( );

Casemiro (Real Madrid);

Fernandinho (Manchester City);

Lucas Paquetá ( );

Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes:

David Neres (Ajax);

( );

Roberto Firmino (Liverpool);

Gabriel Jesus (Manchester City);

Neymar (PSG);

Richarlison ( ).