Copa América: qual é o histórico de Neymar na competição?

Craque é a grande esperança do Brasil para vencer o torneio em casa em 2019

Neymar sofreu uma nova lesão no quinto metatarso do pé direito nesta quarta-feira (23), na vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Strasbourg, pela Coupe de France. Ainda não se sabe por quanto tempo o craque desfalcará o clube francês e se ele será baixa no mata-mata da Champions League, mas parece certo que ele não preocupa para o grande objetivo da Seleção Brasileira no ano: a Copa América que será disputada no Brasil.

A pressão para o escrete canarinho conquistar a competição é grande, e Neymar é a grande esperança e o craque do time de Tite.

Para ser campeão do torneio, porém, Neymar precisará superar um histórico ruim na competição. O Brasil não foi bem nas três edições de Copa América nesta década, caindo nas quartas de final em 2011 e 2015, e sequer passando da fase de grupos em 2016, na edição especial de Centenário, disputada nos Estados Unidos.

(Foto: Getty Images)

Destas três edições, Neymar jogou em 2011 e 2015 e não tem boas lembranças. Em 2016, ele ficou de fora do campeonato para disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde comandou o Brasil na conquista do inédito ouro olímpico.

Confira como foi o desempenho de Neymar nas duas edições de Copa América que disputou:

Copa América 2011

A edição de 2011 não tem boas lembranças para Neymar. O Brasil ficou no grupo B da competição, ao lado de Venezuela, Paraguai e Equador, e avançou ao mata-mata no primeiro lugar da chave. Titular nos três jogos, Neymar atuou nos empates sem gols com a Venezuela e por 2 a 2 com o Paraguai, além da vitória por 4 a 2 sobre o Equador, quando marcou dois gols.

(Foto: ANTONIO SCORZA/AFP/Getty Images​)

Depois, nas quartas de final, o Brasil encarou justamente o Paraguai, reencontrando o adversário da fase de grupos, e acabou eliminado. Neymar foi titular e viu o escrete canarinho empatar por 0 a 0 com a bola rolando e cair nos pênaltis perdendo por 2 a 0 após Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred desperdiçarem quatro cobranças em sequência.

Copa América 2015

Na edição de 2015, Neymar novamente não teve o que comemorar e tem péssimas lembranças do torneio.

(Fotos: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images-Getty Images)

O Brasil ficou no grupo C da competição, ao lado de Peru, Colômbia e Venezuela, e avançou ao mata-mata no primeiro lugar da chave. O escrete canarinho bateu Peru e Venezuela por 2 a 1 e perdeu por 1 a 0 para a Colômbia. Neymar marcou um gol na vitória sobre os peruanos, mas se envolveu em polêmica logo na partida seguinte ao discutir com adversários colombianos em um jogo muito pegado e disputado e ser expulso depois de agredir Armero e tentar agredir Murillo.

O camisa 10 acabou levando um gancho de quatro partidas da Conmebol e ficou de fora do duelo seguinte contra a Venezuela e também das quartas de final contra o Paraguai, que novamente eliminou o Brasil no mata-mata após empate por 1 a 1 com a bola rolando e vitória por 4 a 3 nos pênaltis.