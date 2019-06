Willian é chamado no lugar de Neymar para a Copa América

Meia foi informado da convocação antes de Tite divulgar para a imprensa nessa sexta-feira

Willian foi convocado para ocupar a vaga de Neymar, cortado na madrugada desta quinta-feira (6), na de 2019, que será realizada no a partir de 2019.

A informação foi confirmada pela assessoria da CBF por volta do meio-dia desta sexta-feira (7) e o jogador já é esperado para se apresentar em Alegre, onde a seleção fará amistoso contra Honduras no próximo domingo (9). Tite tinha até 13 de junho como data-limite para anunciar o substituto.

O meia do usará a camisa 10 do atacante do . Ele não defende a desde o amistoso contra , no dia 20 de novembro de 2018. Desde então, ele ficou de fora dos jogos contra Panamá, e Qatar.