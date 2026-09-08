O Barcelona, sob o comando do técnico Hansi Flick, vem atropelando a LaLiga da Espanha neste momento e, no fim de semana, também goleou o Valencia por 5 a 0 fora de casa. O reforço Rodri, que chegou do Manchester City antes da temporada, por isso não conseguiu conter algumas provocações ainda durante a partida.

O jogador da seleção espanhola, assim como o companheiro Pau Cubarsi, foi substituído aos 62 minutos, com 3 a 0 para os catalães, e conversou diretamente com o zagueiro no banco de reservas. A conversa particular foi captada pelas câmeras e divulgada no programa 'El Dia Despues'.

"Esses caras são muito preguiçosos, muito preguiçosos mesmo. Muito ruins", debochou Rodri sobre o adversário do time de Flick e, ao mesmo tempo, aparentemente também se mostrou um pouco surpreso com a facilidade que sua equipe teve no Mestalla.

A conversa entre as duas estrelas do Barça continuou, com Rodri pedindo aos companheiros que esclarecessem como o clube havia se saído na temporada passada, já que o Valencia, depois de três rodadas, é atualmente o lanterna da tabela.

Rodri sobre o Valencia: "Eles são horríveis!"

Aparentemente, ele não conseguia conciliar o nível atual do clube com sua reputação de clube de ponta da Espanha. "Eles são horríveis, eles são horríveis. Em que posição o Valencia terminou no ano passado?", perguntou.

As críticas de Rodri não se limitaram apenas ao desempenho geral da equipe; ele apontou expressamente os erros táticos e a falta de ambição no segundo tempo. "No segundo tempo, eles nem sequer passaram da linha do meio-campo", disse.