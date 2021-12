Contrato de Abel Braga no Fluminense não tem multa e nem prazo de validade

Abel Braga foi anunciado oficialmente como novo treinador do Fluminense nesta quarta-feira. O contrato do técnico, que tem enorme história no Tricolor Carioca, não prevê multa em caso de demissão por parte do clube e nem por parte do comandante.

Ou seja, caso Abel Braga queira sair ou o próprio Fluminense queira demitir o treinador, não será necessário desembolsar nenhuma quantia. Segundo soube a GOAL, este foi um pedido do técnico ao assinar durante a rápida negociação com o clube.



Outro ponto importante do contrato de Abel Braga é que não há prazo de válidade. A informação foi trazida pelo jornal "O Globo" e confirmada pela GOAL. O técnico chega ao Fluminense como se fosse um funcionário comum, sem que haja um tempo pré-determinado dentro do clube.



Animado com o retorno ao Fluminense, Abel Braga já indicou inclusive a contratação de Rodinei, do Flamengo. O Tricolor fez consultas ao staff do atleta e ao rival carioca, mas não se animou com os valores: R$ 5 milhões.