Contrato do Botafogo com a Reebok não envolve valor fixo nem bônus por títulos

Clube e empresa anunciaram o acordo nas redes sociais nesta sexta-feira (4)

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (4) um acordo com a Reebok, nova patrocinadora de material esportivo do clube. O contrato será válido por três anos e a empresa vai vestir, além da equipe profissional alvinegra, a base e o time de futebol feminino do clube.

Abaixo, a GOAL traz detalhes desta nova parceria, que marca o retorno da Reebok no futebol brasileiro.

O acordo entre o Botafogo e a Reebok não inclui um valor mínimo de garantia, sendo assim, o clube ficará apenas com os royalties (percentual nas vendas de produtos), um repasse que está em torno de 5% a 10%. Além disso, o contrato não prevê bônus e nem premiação em caso de títulos. Outro ponto importante do contrato, é que clube terá direito a 15 mil peças por ano, passando disso, precisará pagar do próprio bolso.

Ainda não há uma data confirmada para o lançamento da nova coleção, mas há promessa de que o Botafogo já estará usando o uniforme confeccionado pela Reebok no início do Brasileirão 2023.

O acordo entre o Botafogo e a empresa foi conduzido diretamente por John Textor. O dono da SAF do Botafogo tem negócios com Jamie Selter, CEO do grupo, o que facilitou a negociação.

Recentemente, a Joma, fornecedora de material esportivo espanhola, demonstrou interesse em vestir o Botafogo, mas a Reebok foi sempre o principal objetivo de John Textor.