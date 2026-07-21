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bouaddiGetty Images

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Contrato até 2031... Gigante inglês chega a acordo com Ayoub Bouaddi

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Lille
Manchester City
A. Bouaddi
Brasil
Marrocos
EUA
França
England

Um gigante inglês entrou em fortes negociações com o clube francês Lille para garantir a contratação do marroquino Ayoub Bouaddi, um dos talentos emergentes mais destacados do futebol europeu.

De acordo com o que revelou o jornalista italiano especializado no mercado de transferências Nicolò Schira, através da sua conta na plataforma X, Bouaddi e o Manchester City chegaram a acordo para assinar um contrato válido até 2031, ao mesmo tempo que a direção do clube inglês intensificou as suas negociações com o Lille para alcançar um acordo relativo à transferência do jogador.

O jornalista italiano indicou que o Manchester City está a movimentar-se com força para fechar o negócio antecipadamente, numa tentativa de superar outros dois grandes clubes europeus que manifestaram interesse na contratação do jogador marroquino.

O Manchester City vê em Bouaddi um projeto de estrela para o futuro e, por isso, o clube procura agir cedo para fechar o negócio, antes que aumente a concorrência pelos serviços do jogador que chamou as atenções ao longo do último período graças às suas exibições com o Lille e, depois, com a seleção de Marrocos no Mundial de 2026, especialmente no jogo frente ao Brasil, no qual apresentou uma atuação notável.

Os movimentos do Manchester City vêm confirmar o crescente interesse pelos jovens talentos marroquinos nos relvados europeus, depois de Bouaddi se ter tornado um dos nomes que goza de ampla atenção por parte dos grandes clubes do continente.

Caso o Manchester City alcance um acordo definitivo com o Lille, Bouaddi estará perante um grande passo na sua carreira, ao transferir-se para um dos maiores clubes europeus, num negócio que poderá representar o início de uma nova fase no seu percurso profissional.

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