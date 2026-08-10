Contratempo ameaça a preparação do Barcelona para a nova temporada

Durante o período de preparação do Barcelona para a nova temporada, acumulou-se uma série de contratempos maior do que o esperado.

A equipe catalã já teve de cancelar o amistoso contra o Preston North End durante sua excursão na Inglaterra, depois que o time inglês propôs disputar a partida com jogadores da equipe reserva, devido ao grande número de desfalques em seu elenco.

Poucos dias depois, surgiu um segundo revés com o cancelamento do amistoso que estava marcado para o dia 15 de agosto, no Marrocos.

O Barcelona teve de buscar rapidamente uma alternativa, e encontrou no Basel seu novo adversário no próximo domingo.

O jornal Sport relatou: "Quando parecia que o calendário de jogos havia retomado seu curso normal, surgiu um novo problema relacionado ao amistoso contra o Basel".

O enorme interesse despertado pela visita do Barcelona ao estádio St. Jakob-Park fez com que o sistema de venda de ingressos do clube suíço ultrapassasse sua capacidade, o que obrigou o clube a tomar uma decisão determinante.

O Basel anunciou nesta segunda-feira que suspendeu temporariamente o processo de venda geral de ingressos para o amistoso contra o Barcelona.

O clube suíço explicou que seus servidores não conseguiram suportar o volume de solicitações recebidas nas últimas horas, e que a demanda foi excepcional.

De acordo com o comunicado publicado pelo Basel, as atualizações repetidas da página do site por parte dos torcedores resultaram no envio de solicitações aos servidores do clube na ordem de centenas de milhões.

O clube tentou, ao longo da tarde, aumentar gradualmente a capacidade de seus sistemas a fim de dar continuidade ao processo de venda, mas as medidas adotadas não foram suficientes.

Diante dessa situação, o Basel decidiu interromper o processo de venda e se preparar para reabri-lo utilizando recursos e capacidades maiores, e a venda de ingressos será retomada nesta terça-feira.

O processo de venda de ingressos continuará exclusivamente por meio de sua plataforma eletrônica, e o Basel advertiu que não poderá atender às solicitações feitas por telefone, e-mail, redes sociais ou quaisquer outros canais.

O problema na venda de ingressos não afeta, no momento, a realização da partida, já que o Barcelona segue mantendo a visita ao estádio St. Jakob-Park no próximo domingo.