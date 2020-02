Contratar para não jogar: Yony González é mais um 'reforço' na estratégia de mercado do Benfica

Visto como 'moeda de troca', o colombiano ajudou o clube português a economizar 3 milhões euros na compra de Pedrinho

A caminho do , num empréstimo com obrigação de compra que envolve ainda a transferência de Pedrinho, Yony González é o mais recente exemplo de como o nem sempre contrata um jogador para, de fato, aproveitá-lo dentro de campo. Não é de hoje que o clube português tem feito diversos negócios tendo como foco a "oportunidade de mercado".

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Nas últimas cinco temporadas, por exemplo, os encarnados trouxeram 14 reforços (lista abaixo) que nunca participaram de uma partida oficial, nem sequer no time B, que disputa a segunda divisão nacional. Livres ou com valores considerados baixos, todos foram contratados para serem usados em dois tipos de estratégia: "moeda de troca" e valorização para venda a curto/médio prazo.

Mais times

Yony, cujo contrato com o acabou no fim de 2019, nunca esteve nos planos da comissão técnica de Bruno Lage. Inicialmente, a ideia da diretoria era emprestar o colombiano para algum clube da Europa, onde então ganharia destaque para, em seguida, possivelmente ser negociado em definitvo. O preço pedido pelo empréstimo, no entanto, assustou os interessados: 1 milhão de euros.

Avaliado entre 6 e 7 milhões de euros, Yony Gonzáles chegou "sem custos" e acabou sendo usado pelo Benfica para baixar os gastos com Pedrinho. O negócio de 20 milhões de euros, na verdade, vai cair para 17 milhões de euros, visto que o aceitou a obrigatoriedade de comprar 50% dos direitos econômicos do colombiano por 3 milhões de euros.

Também na atual temporada, o clube português foi buscar o atacante Jhonder Cádiz no vizinho de Setúbal. Apesar de ter alimentado uma pequena esperança de ser aproveitado efetivamente por Lage, o venezuelano foi emprestado para o , da , onde tem atuado com certa regularidade (16 jogos e quatro gols).

O case de sucesso dos encarnados no "mercado intermediário" curiosamente envolve um brasileiro: o lateral-esquerdo Marçal. Foi contratado a "custo zero" em 2015/16 e prontamente foi cedido ao Gaziantepspor, da . Ganhou destaque e, na temporada seguinte, rumou – também por empréstimo – para o , da França. Valorizado em dois anos, acabou vendido para o por 4,5 milhões de euros em junho de 2017.

REFORÇOS QUE NUNCA JOGARAM OFICIALMENTE PELO BENFICA:

2019/20:

Jhonder Cádiz - Atacante -

Yony González - Atacante -

2018/19:

João Amaral - Atacante -

2017/18:

Patrick Vieira - Lateral-direito -

Matos Milos - Lateral-direito -

Erdal Rakip - Volante -

Cristián Arango - Atacante - Colômbia

Salvador Agra - Atacante - Portugal

Mais artigos abaixo

2016/17:

Óscar Benítez - Atacante -

2015/16:

Diego Lopes - Atacante - Brasil

Jhon Murillo - Atacante - Venezuela

Marçal - Lateral-esquerdo - Brasil

Daniel Candeias - Atacante - Portugal

Pelé - Volante - Guiné-Bissau