Contratar ou economizar? O que o Real Madrid fará sem Mbappé?

"Te desejo o melhor", disse educadamente o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, à Kylian Mbappé, apesar do atacante do Paris Saint-Germain ter negado sua transferência para o Santiago Bernabéu.

Bom, ateando fogo, para ser mais preciso.

A ambição de Pérez nos últimos dois anos foi levar o francês para a capital espanhola e, depois, que o PSG rejeitou uma oferta de 220 milhões de euros do Real Madrid no verão passado, desta vez parecia certo que ele conseguiria amarrar seu jogador mais desejado dos últimos anos.

Mbappé, que idolatrava Cristiano Ronaldo enquanto crescia, estava entusiasmado com a mudança e havia concordado com os merengues, com seu contrato com o PSG expirando no final de junho, enquanto os campeões da Ligue 1 faziam propostas cada vez mais tentadoras para tentar manter o jogador francês.

Eventualmente, eles o convenceram - todo mundo tem seu preço.

Dependendo de quem você perguntar, o contrato final de três anos que Mbappé assinou envolve muito dinheiro e muito poder dentro do Parque dos Príncipes. Números e privilégios que o Real Madrid não conseguiria dar, nem sequer queria tentar.

No 'entorno' do Real Madrid, ou arredores, a indignação é evidente.

“Está claro que Mbappé traiu o Real Madrid”, desabafou o apresentador, do El Chiringuito, Josep Pedrerol. “O PSG venceu. O Qatar venceu. É irritante. Se você é um torcedor do Real Madrid, você está em fúria, se você é um torcedor do Barça, talvez você esteja comemorando. Por que ele estava dizendo sim ao Real Madrid por um ano?”

Enquanto isso, o meio-campista Federico Valverde disparou um tweet que, embora não seja declarado ao francês, parecia certo. “Ser jogador do Real Madrid é um privilégio que nem todos podem ter”, escreveu.

Ao mesmo tempo, um de seus colegas do Barcelona teria enviado ao chat do time uma mensagem dizendo que o desprezo de Mbappé valeu "quase um título".

O Real Madrid, no entanto, deixará a indignação para aqueles que têm tempo e energia para isso e, em vez disso, se concentrará em como seguir em frente a partir daqui.

Primeiro, a busca pelo 14º troféu da Liga dos Campeões, que está em jogo contra o Liverpool, em Paris, no sábado (28). Vencê-lo na capital francesa, casa de Mbappé, seria a primeira forma de seguir em frente.

Depois disso, Pérez terá que decidir se ele ainda quer fazer uma contratação impactante neste verão ou esperar o tempo passar, seguindo a mesma estratégia de acordos de custo médio e focando em jogadores mais jovens, que tem estado tão bem no Real nos últimos anos.

Se o Real Madrid for grande no mercado, então seu adversário da final, o Liverpool, terá dois jogadores nos quais Pérez pode estar interessado, Mohamed Salah e Sadio Mané.

Os contratos de ambos os atacantes do Liverpool expiram no verão de 2023, o que significa que os Reds precisam renová-los nesta janela para não perdê-los de graça em um ano.

Com Diogo Jota e Luis Díaz chegando em janeiro, tendo seus melhores anos pela frente, o Liverpool pode ficar tentado a vender um dos dois, embora prefira manter ambos no time de Jurgen Klopp.

Mané tem amigos na Espanha e já foi associado a uma troca antes, enquanto Salah seria uma contratação quase ideal para se encaixar no lado direito, com Karim Benzema no meio e Vinícius Júnior na esquerda.

Outra opção intrigante pode ser encontrada mais perto de casa. Não há ponta no mundo que crie mais chances do que Ousmane Dembélé, do Barcelona, ​​que ficará sem contrato neste verão europeu.

O clube ao qual ele estava mais ligado, se não ficar no Barça, era o PSG - mas com a permanência de Mbappé, eles podem ter menos motivos para contratar Dembélé.

Seria visto como uma traição imperdoável pelos torcedores do Barcelona se Dembélé seguisse os passos de Luís Figo ao mudar de clube, mas o Real Madrid poderia facilmente pagar ao francês o salário que ele quer.

Outra opção seria deixar Rodrygo assumir a posição do lado direito e fortalecer outras áreas da equipe, seguindo a mesma estratégia de “contratações pontuais” em que confiaram nos últimos anos.

Aurelien Tchouameni é um alvo no meio-campo e um jogador que pode ajudar a assumir a posição de Casemiro. A estrela do Monaco custaria ao Real Madrid cerca de 60 milhões de euros, um investimento significativo e sábio, mesmo que ele não seja a chegada "impactante" que Pérez esperava.

Com Valverde e Eduardo Camavinga já no clube, o Real Madrid teria então um novo trio de meio-campo com potencial para um dia preencher vagas de Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro, que já venceram três finais da Champions League juntos - visando uma quarta.

O Real Madrid pode se consolar por ter vencido La Liga este ano, derrotado o PSG, o atual campeão europeu, Chelsea, e o campeão da Premier League, Manchester City, a caminho da final da Liga dos Campeões.

Benzema e Vinícius destruíram quase todos os times que enfrentaram em 2021/22 e continuarão prosperando na nova campanha, com o primeiro não mostrando sinais de desaceleração apesar de se aproximar dos seus 35 anos.

O Real pode decidir que o melhor a fazer agora é esperar até que o novo contrato de Mbappé expire em 2025, mesmo que isso signifique engolir seu orgulho. A calma resposta pública de Pérez, pelo menos, deixou essa opção em aberto.

“Acho que ele tomou a decisão certa, ele é jovem e terá tempo para ir ao Real Madrid, terá tempo para ir onde quiser”, disse Ángel Di María, companheiro de equipe de Mbappé no PSG e ex-atacante do Real Madrid. “Em 2025? Eu sei que as pessoas em Madri são complicadas, o Bernabéu pode ser difícil, mas ele tem o talento para conquistá-los.”

Existem maneiras de suavizar o que aconteceu na semana passada. Ficar no PSG é melhor do que ir para outro time em vez do Real Madrid, por exemplo. E passar mais tempo na França pode funcionar para estender a carreira de Mbappé, em comparação com o desgaste físico e mental em ligas mais exigentes.

Talvez em 2025 outros alvos tenham surgido e Mbappé não apele mais da mesma forma - embora poucos apostem contra sua estrela continuar subindo, mesmo que por enquanto seja em Paris, não em Madri.

Por enquanto, o Real não pode se deixar levar pelo desprezo, mesmo que doa, torcendo para enfrentar Mbappé novamente na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Se for esse o caso, Pérez gostaria que fosse como os atuais campeões da Europa, para mostrar a Mbappé do que ele escolheu não fazer parte.