Contratação recorde: Arsenal anuncia a chegada de Bruno Guimarães

O Arsenal anunciou a contratação do brasileiro Bruno Guimarães, vindo do Newcastle United, para reforçar o meio-campo do clube londrino de olho na nova temporada.

Guimarães, de 28 anos, assinou um contrato de 4 temporadas com o Arsenal, com opção de prorrogação por mais um ano, encerrando sua passagem pelo Newcastle, iniciada em 2022, segundo comunicado oficial do clube londrino divulgado neste sábado.

O Arsenal não revelou o valor financeiro da negociação, mas diversos veículos de imprensa britânicos, entre eles a rede "Sky Sports", confirmaram que a transação atingiu o valor de 75 milhões de libras esterlinas.

Guimarães declarou após sua transferência para o Arsenal: "Estou me sentindo muito bem e feliz com esta oportunidade. Desde a primeira vez em que conversei com Andrea Berta e Mikel Arteta, senti empolgação. Eu tinha um sentimento interior de que precisava de um novo desafio na minha vida, e acredito que jogar pelo Arsenal será um desafio emocionante".

E acrescentou: "Estou muito animado para me juntar a vocês. Vou dar tudo de mim, prometo. Sou o guerreiro de vocês e nunca vou desistir. Espero que juntos criemos muitas memórias maravilhosas".

Arsenal: Guimarães vai aprimorar o estilo do time

Por sua vez, Andrea Berta, diretor esportivo do Arsenal, elogiou as qualidades do jogador brasileiro, afirmando que a negociação dará ao time um reforço importante tanto no aspecto técnico quanto no de liderança.

Berta disse: "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Bruno Guimarães ao nosso clube. É um jogador que tem uma mentalidade forte e uma grande qualidade, e vai acrescentar uma dose importante de liderança ao nosso elenco".

E acrescentou: "Com a chegada de Bruno, seguimos fortalecendo o coração do nosso time. E, como todos vimos, ele consegue atuar como volante ou como meio-campista de área a área. Ele reúne qualidade e esforço, além de ter contribuído com gols e assistências para o seu time em todas as temporadas".

E prosseguiu: "Bruno permitirá que Mikel continue desenvolvendo o nosso estilo de jogo, além de elevar o nível de competição dentro do time, algo essencial para manter os padrões exigidos quando o objetivo é vencer os maiores títulos".

Newcastle recusou a primeira proposta antes de fechar o negócio

O Newcastle fazia questão de manter Guimarães, que ainda tinha dois anos de contrato, além de uma opção que permitia ao clube prorrogá-lo por uma terceira temporada, mas o desejo do jogador de encarar um novo desafio acabou definindo o rumo da negociação.

O jogador havia informado aos dirigentes do Newcastle, no início do verão, seu desejo de se transferir para o Arsenal, condicionando-o à chegada de uma proposta adequada, antes de o clube inglês recusar a primeira oferta apresentada pelos Gunners.

Mas as duas partes chegaram posteriormente a um acordo no valor de 75 milhões de libras esterlinas, com o Arsenal pagando o montante da negociação, e o jogador se juntou oficialmente ao time.

Com essa negociação, o valor dos jogadores vendidos pelo Newcastle durante a janela de transferências de verão ultrapassou a barreira dos 240 milhões de libras esterlinas.

A lista de saídas também registrou a transferência de Anthony Gordon para o Barcelona por 69,3 milhões de libras esterlinas, enquanto Sandro Tonali se juntou ao Tottenham em uma negociação que atingiu 100 milhões de libras esterlinas, no momento em que o técnico Eddie Howe deixou o time, em um período marcado por grandes mudanças dentro do clube.

O Newcastle afirmou em comunicado oficial que o valor da negociação de Guimarães a coloca entre as 10 maiores taxas de transferência recebidas por um clube por um jogador de 28 anos ou mais, além de representar um recorde para um jogador considerando sua idade e posição em conjunto.

195 jogos com o Newcastle

Guimarães havia se juntado ao Newcastle em 2022, vindo do Lyon, da França, por 40 milhões de libras esterlinas, e disputou 195 jogos com a camisa do time, marcando 31 gols, além de contribuir para a conquista da Copa da Liga Inglesa.

Apesar de sua saída, o jogador afirmou que a decisão de deixar o Newcastle não foi fácil, ressaltando seu grande vínculo com o clube e sua torcida.

Ele disse: "Essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Quando cheguei, o clube passava por uma fase difícil, e estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos".

E acrescentou: "Eu me apaixonei por este lugar, e digo isso de verdade. Desde o meu primeiro dia, os torcedores, meus companheiros, Eddie Howe, a comissão técnica e todos os ligados ao clube fizeram com que eu e a minha família nos sentíssemos em casa".

Guimarães agradeceu ao Fundo de Investimentos Públicos, ao presidente do clube, Yasir Al-Rumayyan, e a Jamie Reuben, além dos dirigentes do clube, afirmando que eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance para mantê-lo no elenco.

Ele explicou: "Essa transferência é muito difícil porque o Newcastle significa muito para mim, mas eu queria viver uma nova experiência na minha vida. Sinto que estou pronto para um novo desafio, para mim e para a minha família".

E prosseguiu: "Tive uma conversa muito positiva com Matthias Jaissle, e saio sabendo que o clube está em boas mãos".

E encerrou sua mensagem à torcida do Newcastle dizendo: "Agradecer nunca será suficiente, mas digo isso de todo o meu coração. Sempre terei orgulho de ter feito parte da jornada deste clube. Obrigado por tudo".