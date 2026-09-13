Os clubes avaliam suas novas contratações e as saídas assim que o mercado de transferências de verão é encerrado, para saber até que ponto os objetivos de elevar o nível competitivo da equipe foram alcançados.

No caso do Barcelona, prevalece a impressão de sucesso total no reforço das diferentes posições, tanto no aspecto esportivo quanto no pessoal, já que os recém-chegados oferecem uma adição qualitativa, boa dinâmica e um clima positivo dentro do vestiário, elemento central na filosofia do técnico Hans Flick e do clube.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a contratação de Rodri é considerada um dos principais sucessos. Apesar de essa posição não ser uma prioridade máxima, a comissão técnica presidida por Deco comprovou a importância de agir com cautela e atenção no mercado e de aproveitar oportunidades como essa para reforçar a equipe, além de privar o rival direto de um jogador que representava a peça mais necessária para completar seu elenco.

O Barcelona venceu a batalha ao assinar com o melhor jogador da última Copa do Mundo e vencedor da Bola de Ouro, por um valor de transferência que variou entre 60 e 70 milhões, quantia bem inferior ao seu valor de mercado real, o que representa uma grande conquista.

Para substituir Rodri, o Manchester City gastou 250 milhões para contratar Elliot Anderson e Ayoub Bouaddi, sabendo-se que o desejo do jogador e sua prioridade de se juntar ao Barcelona facilitaram o andamento das negociações.

O que Rodri vai proporcionar ao Barcelona?

Em primeiro lugar, sua presença no elenco eleva de forma notável a qualidade, a competitividade, a mentalidade vencedora e a força técnica. Por ser o melhor do mundo em sua posição, destaca-se por um talento inato para escolher o número de toques de acordo com as exigências do ataque, controlando o tempo e a velocidade adequados, ou a desaceleração, com espontaneidade, intuição e fluidez.

A visão de jogo de Rodri é excelente e criativa em todas as direções, sempre voltada para as zonas que permitem quebrar linhas, penetrar e chegar ao gol adversário.

Ele se caracteriza pela paciência ao mudar a direção do jogo, buscando, sem pressa, dispersar e enfraquecer a defesa do adversário.

Graças ao seu claro domínio de sua região, desfaz aglomerações com grande facilidade, algo extremamente importante, pois o Barcelona está sempre no campo do adversário e impõe seu domínio diante de equipes defensivamente fechadas.

A chegada de Rodri obrigou o técnico Hans Flick a modificar um pouco seu sistema de jogo, combinando os esquemas 4-2-3-1 e 4-3-3 ao longo das partidas, pois Rodri precisa jogar sozinho a maior parte do tempo à frente da linha de defesa e dominar a zona central para extrair o melhor de si.

Como resultado, Pedri, Fermín, Olmo, Gavi e Bernal passaram a atuar como meias ofensivos, com Pedri marcando presença maior dentro da área e chegando para finalizar, enquanto Fermín combina o papel de meia direito com o de jogar por trás do atacante, o mesmo papel desempenhado por Olmo e Gavi.

Frenkie de Jong é o mais afetado pela chegada de Rodri, por causa de seu papel específico, mas todos se complementam perfeitamente com Rodri por se destacarem pela generosidade, solidariedade e por priorizarem o interesse da equipe em detrimento dos interesses individuais.

Além disso, a equipe ganha com Rodri força na cobertura e na recuperação da bola sem precipitação nas situações defensivas, mostrando capacidade de antecipação e roubo de bolas, além da possibilidade de atuar como zagueiro quando necessário, de avançar para participação ofensiva, do chute forte e preciso, e do domínio das bolas aéreas nas duas áreas.

Estar em meio a um grupo de jogadores que o ajudam a extrair o máximo de suas energias representa um privilégio para Rodri, sendo a palavra "equilíbrio" a descrição ideal para o jogador, pois ele se caracteriza pela calma e pela serenidade nas transições, sem lentidão na execução; pelo contrário, potencializa a fluidez do jogo.

Destaca-se a personalidade de líder de Rodri, que faz dele um capitão criativo, exigente e persuasivo dentro de campo, podendo ser a extensão direta do técnico no gramado e dentro do vestiário, aproveitando sua experiência nos grandes compromissos.

Com base nisso, o nível de qualidade e competitividade da equipe aumentou, tornando-a mais respeitada e temida em todas as competições.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"