Contratação de Cristiano Ronaldo teve até empresário de patrocinador escondido em hotel em Madrid; entenda

Um representante de um dos patrocinadores do clube revelou que eles se esconderam em um hotel de Madrid para garantir a contratação do camisa sete

Após a apresentação oficial de Cristiano Ronaldo como jogador do Al-Nassr, descobriu-se que representantes da empresa saudita Al-Wasail, que patrocina o clube, se esconderam em um hotel em Madrid por três dias para garantir o acordo gigantesco com o jogador de 37 anos.

Falando ao Al-Arabiya, o chefe da empresa Al-Wasail, Muhammad Al-Khuraiji, disse sobre seu papel na transferência de Ronaldo: "Não fiz turnê por Madrid, ficamos três ou quatro dias no mesmo hotel, dado que o evento é grande e global, preferimos esconder-nos na sala de reuniões do hotel, e a verdadeira vontade mútua entre todas as partes contribuiu para o sucesso desta parceria, e todas as coisas positivas que estão a acontecer aqui agora ajudaram a tornar a Arábia Saudita um destino muito atraente para muitas grandes estrelas, para fazer parte das transformações positivas que estão ocorrendo aqui."

A oferta de muito dinheiro para Ronaldo estava na mesa há algum tempo antes que ele finalmente aceitasse e se juntasse ao Al-Nassr. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi dispensado do Manchester United em novembro após uma entrevista bombástica, mas apenas colocou a caneta no papel em seu enorme contrato de dois anos no Oriente Médio no final de 2022, sendo revelado em janeiro, depois de passar um tempo no seu ex-clube, Real Madrid, para treinar e manter a forma enquanto decidia sobre seu futuro.

Com o acordo assinado, não há mais esconderijos em hotel e especulações sobre o futuro do português. O foco agora se volta para quando Ronaldo poderia estrear em seu novo clube.