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Contradição?.. Uma avaliação surpreendente da arbitragem da partida entre Egito e Argentina

Argentina x Egito
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Em meio à indignação egípcia

As decisões arbitrais nas partidas contra o Egito e a Argentina continuaram a gerar polêmica, depois que a plataforma espanhola “Archivo Var”, especializada na análise do desempenho dos árbitros, ao francês François Litxer uma nota de 5,5 em 10, considerando que seu desempenho foi aceitável e que suas decisões decisivas na partida foram corretas no geral.

Isso ocorreu apesar do aumento das contestações egípcias, depois que a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA), exigindo uma investigação sobre Litxer e a equipe de vídeo-arbitragem, bem como a exclusão deles da arbitragem das partidas restantes do torneio, alegando erros de arbitragem que afetaram o resultado da partida.

A plataforma espanhola, em seu site oficial, considerou que o árbitro francês “teve mais pontos positivos do que negativos”, após arbitrar uma partida marcada pela intensidade e equilíbrio até os últimos instantes, observando que ele marcou um pênalti correto a favor da Argentina, e tomou a decisão correta ao anular o gol de Mustafa Zico após consultar o VAR, devido a uma falta no início do ataque.

Além disso, o “Archivo Far” defendeu a decisão do árbitro de não marcar pênalti a favor de Hamdi Fathi antes do terceiro gol da Argentina, afirmando que a jogada não chegou ao nível de falta e que se limitou a “um leve puxão na camisa em uma área distante da trajetória da bola”; portanto, não havia motivo para o uso do VAR.

Por outro lado, a plataforma observou que Litkser não fez uma partida perfeita, explicando que ele cometeu alguns erros durante o jogo, mas conseguiu impor seu domínio nos minutos finais com uma personalidade forte; no entanto, concedeu-lhe 5,5 pontos em 10, o que, na opinião de muitos espectadores, representa uma contradição entre a nota e a avaliação das situações feita pela plataforma.

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Essa avaliação surge em um momento em que as decisões da arbitragem da partida continuam sendo alvo de críticas generalizadas, depois que vários ex-jogadores de futebol, entre eles Gary Neville, Roy Keane e Alan Shearer, se juntaram às vozes que questionaram a coerência das decisões do árbitro e do VAR, enquanto o ex-jogador argentino Claudio López reconheceu que Mohamed Salah merecia um pênalti antes do terceiro gol da Argentina.

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