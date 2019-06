Contra quem o Brasil jogará nas semifinais da Copa América?

Já classificada, a seleção de Tite aguarda o vencedor de Argentina x Venezuela nesta sexta-feira (28)

A já entrou na sua fase final. Entre os oito classificados para as quartas de final, o Brasil já garantiu a sua vaga na semifinal após vencer o nos pênaltis na noite da última quinta-feira (27), e agora aguarda o seu próximo adversário para dar mais um passo em busca do primeiro título sob o comando do técnico Tite.

Após passar em primeiro do Grupo A, com duas vitórias ( e ) e um empate ( ), o teve pela frente os paraguaios na Arena do e, depois de um empate sem gols no tempo normal, precisou dos pênaltis para ganhar por 4 a 3 e devolver as derrotas diante do mesmo rival nas quartas de final do torneio em 2011 e 2015.

QUEM SERÁ O ADVERSÁRIO DO BRASIL NA SEMI?

Na semifinal, a equipe comandada por Tite enfrentará o vencedor de Venezuela x Argentina, nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Por outro lado, na outra chave, o vencedor de x enfrentará o ou o Peru.

QUANDO E ONDE SERÃO AS SEMIFINAIS?