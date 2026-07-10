Contra a Espanha... Courtois quebra o recorde histórico de Lloris na Copa do Mundo

Thibaut Courtois, goleiro da seleção da Bélgica, superou a lenda Hugo Lloris, ex-goleiro da França, na Copa do Mundo, contra a seleção da Espanha.
A seleção da Espanha enfrenta a Bélgica, daqui a pouco, no Estádio Sofi, em Los Angeles, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
A escalação titular da seleção belga contou com Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, que fez história na Copa do Mundo.
Courtois se tornou o segundo goleiro com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo, com 21 jogos, superando Lloris, que disputou 20 partidas.
Único a superar o goleiro belga é Manuel Neuer, da seleção alemã, que disputou 23 partidas, a última delas na derrota para o Paraguai nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo atual.
Courtois pode conseguir igualar o recorde histórico de Neuer como o goleiro com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo, caso a equipe chegue às semifinais, já que isso garantiria mais uma partida depois disso, seja na final ou na disputa pelo terceiro lugar.
Vale lembrar que o goleiro de 34 anos sofreu 16 gols nas 20 partidas anteriores que disputou na Copa do Mundo, enquanto manteve o gol invicto em 8 partidas.