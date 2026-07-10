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Ahmed Mansy

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Contra a Espanha... Courtois quebra o recorde histórico de Lloris na Copa do Mundo

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
T. Courtois
H. Lloris
França x A definir
França
Espanha
Bélgica
EUA
França

O goleiro belga é titular contra o “Matador”

Thibaut Courtois, goleiro da seleção da Bélgica, superou a lenda Hugo Lloris, ex-goleiro da França, na Copa do Mundo, contra a seleção da Espanha.

A seleção da Espanha enfrenta a Bélgica, daqui a pouco, no Estádio Sofi, em Los Angeles, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A escalação titular da seleção belga contou com Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, que fez história na Copa do Mundo.

Courtois se tornou o segundo goleiro com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo, com 21 jogos, superando Lloris, que disputou 20 partidas.

Único a superar o goleiro belga é Manuel Neuer, da seleção alemã, que disputou 23 partidas, a última delas na derrota para o Paraguai nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Mundo atual.

Copa do Mundo
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França
FRA
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A definir
A definir

Courtois pode conseguir igualar o recorde histórico de Neuer como o goleiro com mais partidas disputadas na história da Copa do Mundo, caso a equipe chegue às semifinais, já que isso garantiria mais uma partida depois disso, seja na final ou na disputa pelo terceiro lugar.

Vale lembrar que o goleiro de 34 anos sofreu 16 gols nas 20 partidas anteriores que disputou na Copa do Mundo, enquanto manteve o gol invicto em 8 partidas.

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