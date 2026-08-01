Contra a corrente: país árabe anuncia apoio a Infantino

A Federação Catariana de Futebol anunciou seu total apoio ao suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol.

A entidade catariana afirmou, em comunicado publicado por meio de sua conta na rede X, que apoia os esforços contínuos de Infantino para desenvolver e expandir o futebol pelo mundo.

O comunicado acrescentou que o xeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, presidente da Federação Catariana, saudou a decisão de Infantino de não dar prosseguimento à proposta "Fifa Forward Enterprise", em consonância com o interesse geral da comunidade do futebol internacional.

O presidente da Federação Catariana esclareceu que a proposta da Fifa incluía algumas ideias que mereciam ser estudadas.

Ele também elogiou a decisão da Fifa de recuar em sua proposta, a fim de preservar a continuidade e a unidade de todas as associações nacionais membros como prioridade imediata no período atual.

O comunicado concluiu: "Na Federação Catariana de Futebol, reafirmamos nosso total apoio aos esforços contínuos do presidente Infantino para desenvolver e expandir o futebol pelo mundo".

A União Europeia de Futebol havia anunciado sua oposição à proposta da Fifa e tomado a decisão de boicotar a Copa do Mundo, além de ter exigido a renúncia de Infantino.