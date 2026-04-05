Conte define novamente sua posição sobre o cargo de técnico da seleção italiana

O futebol italiano atravessa um período de transição extremamente complexo, após o grande choque que foi a falha em se classificar para a Copa do Mundo, crise que abriu as portas para mudanças radicais nos bastidores da Federação e trouxe de volta questões decisivas sobre o futuro da Azzurra.

Em um desdobramento notável, foi confirmada a renúncia de Gabriele Gravina à presidência da Federação Italiana de Futebol, levando todo o sistema a uma fase de reestruturação abrangente, liderada pela crise na escolha de um técnico interino para a seleção principal, enquanto se aguarda a definição do técnico permanente que sucederá a Gennaro Gattuso.

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De acordo com reportagens da imprensa divulgadas neste domingo, o nome de Antonio Conte surgiu como o principal candidato para assumir o comando da seleção italiana, em uma jogada que pode representar seu retorno ao cenário internacional após anos de ausência.

Antonio Conte, de 56 anos, demonstrou claro entusiasmo em assumir a função pela segunda vez em sua carreira, apesar de ter um contrato com o Napoli válido até junho de 2027.

As informações indicam que o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, pode não se opor à saída de Conte no próximo verão, especialmente caso Giovanni Malagò seja eleito novo presidente da Federação Italiana de Futebol nas eleições previstas para 22 de junho, segundo noticiou o jornal “La Gazzetta dello Sport”.

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Após o desastre... Nome surpreendente se aproxima da liderança da seleção italiana

Conte já comandou a seleção italiana entre 2014 e 2016, quando levou a equipe às quartas de final da Euro 2016, antes de ser eliminada nos pênaltis pela Alemanha, o que reforça suas chances de contar com amplo apoio dentro da federação.

Nesse contexto, espera-se a nomeação de um técnico interino, que poderá ser Silvio Baldini, para comandar a seleção nos amistosos de junho, com o anúncio do técnico definitivo previsto para o final do mesmo mês ou início de julho, após a conclusão das eleições para a presidência da Federação.

Outros nomes também foram cogitados, como Massimiliano Allegri e Roberto Mancini, mas a decisão de Allegri de permanecer no Milan, juntamente com a polêmica em torno da saída repentina de Mancini para treinar a seleção saudita em 2023, reforçaram as chances de Conte retornar ao comando técnico da seleção italiana em um dos momentos mais delicados de sua história recente.

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