Contagem regressiva: quanto tempo falta pro início das Olimpíadas de Tóquio 2020?

A menos de um ano do início dos Jogos no Japão, Brasil se prepara para buscar sua segunda medalha de ouro no futebol

Com menos de um ano para o início dos de Tóquio 2020, o e o mundo se preparam para acompanhar alguns dos melhores atletas do esporte e, claro, o futebol não vai ficar de fora da festa.

Serão um total de 28 equipes – 16 no futebol masculino, 12 no futebol feminino – na busca pela medalha de ouro de cada modalidade. Enquanto a seleção feminina já garantiu uma das vagas no torneio graças a seu título na 2018, o masculino ainda terá de buscar a classificação no torneio sul-americano pré-Olímpico, na .

Campeão do Torneio de Toulon em 2019, o time de André Jardine terá de se classificar entre as duas melhores equipes da competição eliminatória para ter a chance de repetir os Jogos do Rio 2016: comandado por Neymar, o time canarinho bateu a nos pênaltis e subiu no lugar mais alto do pódio pela primeira vez.

No próximo ano, o futebol irá ocupar a maior parte do calendário das de Tóquio, começando no dia 22 de julho de 2020 (antes mesmo da cerimônia de abertura) até os dias 7 e 8 de agosto de 2020, com as finais masculina e feminina.

Mas quanto tempo falta exatamente para o início dos Jogos no Japão? Confira a contagem regressiva abaixo! (clique no link se o relógio não abrir no seu navegador)