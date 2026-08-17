A Lazio protagonizou no domingo um enorme vexame na Copa da Itália. Em casa, a equipe de Roma perdeu por 0 a 2 para o Mantova, que disputa a Série B. A imprensa italiana, portanto, pegou pesado depois da partida com, entre outros, os titulares Danilho Doekhi e Kenneth Taylor.

Assim, a Lazio já caiu na primeira fase da copa italiana. A quinze minutos do fim, Francesco Ruocco abriu o placar em 1 a 0. Já nos acréscimos, Ismael Cajazzo também fez o 2 a 0.

O Corriere dello Sport deu nota 4,5 para a atuação de Doekhi. “No gol, ele perdeu Ruocco de vista. Também passa a ter problemas toda vez que é pressionado com a bola rolando”, diz a justificativa.

Já Taylor recebeu nota 5 do jornal esportivo. “Ele ainda não está em sua melhor forma e às vezes parece estar desnorteado no meio-campo. Nos acréscimos, falhou diante do gol, o que não combina com ele.”

O diário italiano Leggo também viu que Doekhi teve dificuldades, entre outros, com Ruocco. “Ele ainda parece enferrujado. Com a bola rolando, tem dificuldade para confiar na própria experiência e perdeu Ruocco de vista de forma ingênua”, escreveu o jornal.

Sobre Taylor, o Leggo escreveu: “Ele quase não foi envolvido no jogo da Biancoceleste e tentou vagar por todo o meio-campo, mas sem muito sucesso.”

Por fim, o Il Messaggero também deu nota 4,5 a Doekhi. “O defensor não se sente à vontade neste time. Ainda tentou aparecer na área adversária, mas essa definitivamente não é a função dele.”

Taylor recebeu nota 5 do mesmo veículo. “Ele parece jogar como se estivesse sendo forçado, parece não ter uma motivação real. É um dos melhores jogadores deste time, mas fisicamente não está em sua melhor forma. E isso também é visível. Nos acréscimos, a Lazio poderia ter marcado, mas Taylor não teve visão de jogo.”