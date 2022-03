Conselho do Cruzeiro quer renegociar venda de SAF a Ronaldo

Os líderes do Conselho Deliberativo do Cruzeiro aceitam ceder os dois centros de treinamentos do clube — Toca da Raposa I e Toca da Raposa II — como garantia para que Ronaldo Fenômeno pague a dívida tributária de R$ 200 milhões. Entretanto, desejam rever os moldes da negociação da venda das ações — o ex-jogador se dispõe a pagar R$ 400 milhões por 90%, enquanto a associação permanece com a fatia de 10%.

A intenção da mesa-diretora do Conselho Deliberativo, que conta com quatro integrantes (Nagib Geraldo Simões, Maurício Marques da Silva, Marcus Edmundo Lambertucci e Evandro de Carvalho Vassali), é que os percentuais sejam redivididos. A principal insatisfação é a forma como o contrato foi feito.

A informação sobre o desejo dos líderes do Conselho Deliberativo foi inicialmente publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.

O problema é que os pares de Ronaldo Fenômeno ainda não foram procurados para conversar sobre o tema, tampouco há reunião ou encontro marcado para tratar o assunto. Houve algumas conversas paralelas, conforme apurado pela GOAL, com o intuito de discutir o tema, mas em nenhuma foi apresentada uma proposta de redivisão das ações do clube.

O grupo ligado a Ronaldo aguarda uma posição da mesa-diretora do Conselho Deliberativo para iniciar tratativas ou brecar a compra do clube — o ex-jogador pode assinar o contrato de aquisição até 18 de abril. Neste momento, ele faz diligências prévias para avaliar questões financeiras e jurídicas do clube.

O segundo secretário da mesa-diretora do Conselho Deliberativo, Evandro de Carvalho Vassali, foi procurado pela GOAL para falar sobre o assunto, mas preferiu não se manifestar. Ele alega que a imprensa será informada sobre a decisão no momento certo.

Em que pese a insatisfação dos líderes do Conselho Deliberativo, a reunião para a votação sobre a cessão dos centro de treinamentos a Ronaldo Fenômeno como garantia pelo pagamento da dívida de R$ 200 milhões foi convocada para o próximo dia 4 de abril. O encontro será em um dos clubes sociais do Cruzeiro. Os dois patrimônios do clube estão avaliados em R$ 180 milhões.