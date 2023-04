Conselho do Corinthians aprova contas de 2022

Timão tem mais um ano no azul em gestão de Duilio Monteiro Alves, mas a aprovação não foi unânime

Na noite desta segunda-feira (24), o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou as contas referentes ao ano de 2022 do clube, em reunião realizada no Parque São Jorge. Mais de 77% dos conselheiros aprovaram o valor apresentado pela gestão de Duilio Monteiro Alves.

De acordo com apuração da GOAL, foram 179 votos a favor da aprovação e outros 51 reprovando. Durante o exercício no ano de 2022, o Corinthians apresentou um superávit de aproximadamente R$ 15 milhões, valor superior ao de 2021 - cerca de R$ 5,6 milhões.

Em relação ao valor total da dívida, houve uma queda: de R$ 912 milhões para R$ 910,5 milhões. A diminuição representa um total de 0,2%. Vale lembrar que um dos principais objetivos de Duilio em sua gestão é a diminuição das dívidas do clube, algo que está acontecendo. O Timão fechou os dois primeiros anos com o presidente no "azul", algo que não acontecia desde 2017.

O documento do balanço detalhado deve ser postado nas próximas horas, já que foi aprovado em todos os órgãos em que passou por votação. Ele também passou por aprovação pelo Conselho Fiscal e Conselho de Orientação do clube do Parque São Jorge.