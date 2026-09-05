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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Conquistou seus corações rapidamente: torcida do Newcastle surpreende Yayçel com mensagem especial

M. Jaissle
Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Newcastle x Bournemouth
Newcastle
Bournemouth
Premier League
Alemanha
Arábia Saudita
England

O treinador alemão vive dias felizes

A torcida do Newcastle United, da Inglaterra, surpreendeu seu técnico alemão Matthias Jaissle com uma mensagem especial, apesar de o time disputar apenas a quarta partida oficial sob o seu comando.

O Newcastle recebeu o Bournemouth neste sábado, no estádio St. James' Park, pela terceira rodada da Premier League.

Antes do início da partida, o jornalista inglês Sean McCormick publicou uma foto de uma faixa erguida pela torcida do Newcastle, nas arquibancadas do St. James' Park, na qual estava escrito: "Exército preto e branco de Matty Jaissle".

Essa faixa expressou a grande admiração de que goza o técnico alemão no clube inglês, depois de ter assumido o comando pouco antes do início da atual temporada, como substituto do treinador inglês Eddie Howe.

Campeonato Saudita
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

O Newcastle ainda não sofreu qualquer derrota sob o comando de Jaissle, tendo empatado com o Liverpool por 2 a 2, vencido o Tottenham Hotspur por 2 a 0 na Premier League e derrotado o West Bromwich Albion por 3 a 2, na segunda fase da Copa da Liga Inglesa.

Vale lembrar que Jaissle escreveu uma grande história antes de chegar ao Newcastle, especialmente com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, que treinou entre os anos de 2023 e 2026, levando-o à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes e da Supercopa Saudita uma única vez.

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