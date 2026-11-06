Conmebol recusa recurso do Corinthians por Seedorf

Compartilhar Siga GOAL no Google

Entidade rejeitou os documentos complementares enviados pelo clube e manteve a negativa à licença UEFA Pro; holandês poderá seguir no banco, mas não assinará súmulas como treinador

Publicidade

A Conmebol rejeitou o recurso apresentado pelo Corinthians e manteve a decisão de não homologar a licença Uefa Pro de Clarence Seedorf. A entidade considerou insuficiente a documentação complementar enviada pelo clube para comprovar a experiência profissional do treinador. Com isso, o holandês não poderá assinar as súmulas das partidas do Campeonato Brasileiro como técnico, embora possa continuar no banco de reservas.

O Corinthians havia recorrido por meio da CBF e solicitado que fossem consideradas outras atividades profissionais de Seedorf, como os três anos de trabalho no Conselho de Supervisão da Federação Holandesa de Futebol e a atuação como professor em cursos de formação de treinadores da Uefa. O clube buscava comprovar que o holandês tinha experiência suficiente para obter o reconhecimento da licença europeia.

A Conmebol, no entanto, manteve o entendimento de que o treinador não cumpriu o requisito de 36 meses de experiência à frente de equipes da primeira divisão ou de seleções nacionais. Ao longo da carreira, Seedorf comandou Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e a seleção de Camarões, acumulando aproximadamente dois anos e dois meses (26 meses) de trabalho como técnico.

Apesar da recusa, Seedorf poderá continuar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Para isso, deverá ser matriculado em um curso de formação de treinadores da CBF Academy, por meio do qual receberá uma licença provisória na condição de aluno, e não de treinador. Dessa forma, poderá permanecer à disposição da comissão técnica do Corinthians.

Publicidade Publicidade

Na prática, o holandês poderá continuar no banco de reservas e comandar a equipe à beira do gramado, mas precisará constar na súmula em outra função da comissão técnica. Léo Porto, auxiliar que comandou o Corinthians à beira do campo contra o Vitória, quando Seedorf ainda não estava regularizado, deverá ser o responsável por assinar o documento como treinador. Seedorf também poderá conceder entrevistas coletivas após as partidas do Brasileirão.

Próximas partidas COR Brasileirão 19:30 BOT

O impasse teve início depois que a Conmebol negou o reconhecimento da licença europeia do treinador, por entender que ele não atingiu o período mínimo de experiência exigido pelo acordo entre as confederações. Desde então, o Corinthians tentou reverter a decisão com o apoio da CBF, mas a documentação complementar não foi suficiente para mudar o posicionamento da entidade sul-americana.

Após empatar por 0 a 0 com o São Paulo na última quarta-feira (4), o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, e segue na zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será contra o Botafogo, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada da competição.