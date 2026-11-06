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Sao Paulo v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Conmebol recusa recurso do Corinthians por Seedorf

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Entidade rejeitou os documentos complementares enviados pelo clube e manteve a negativa à licença UEFA Pro; holandês poderá seguir no banco, mas não assinará súmulas como treinador

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A Conmebol rejeitou o recurso apresentado pelo Corinthians e manteve a decisão de não homologar a licença Uefa Pro de Clarence Seedorf. A entidade considerou insuficiente a documentação complementar enviada pelo clube para comprovar a experiência profissional do treinador. Com isso, o holandês não poderá assinar as súmulas das partidas do Campeonato Brasileiro como técnico, embora possa continuar no banco de reservas.

O Corinthians havia recorrido por meio da CBF e solicitado que fossem consideradas outras atividades profissionais de Seedorf, como os três anos de trabalho no Conselho de Supervisão da Federação Holandesa de Futebol e a atuação como professor em cursos de formação de treinadores da Uefa. O clube buscava comprovar que o holandês tinha experiência suficiente para obter o reconhecimento da licença europeia.

A Conmebol, no entanto, manteve o entendimento de que o treinador não cumpriu o requisito de 36 meses de experiência à frente de equipes da primeira divisão ou de seleções nacionais. Ao longo da carreira, Seedorf comandou Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e a seleção de Camarões, acumulando aproximadamente dois anos e dois meses (26 meses) de trabalho como técnico.

Apesar da recusa, Seedorf poderá continuar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Para isso, deverá ser matriculado em um curso de formação de treinadores da CBF Academy, por meio do qual receberá uma licença provisória na condição de aluno, e não de treinador. Dessa forma, poderá permanecer à disposição da comissão técnica do Corinthians.

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Na prática, o holandês poderá continuar no banco de reservas e comandar a equipe à beira do gramado, mas precisará constar na súmula em outra função da comissão técnica. Léo Porto, auxiliar que comandou o Corinthians à beira do campo contra o Vitória, quando Seedorf ainda não estava regularizado, deverá ser o responsável por assinar o documento como treinador. Seedorf também poderá conceder entrevistas coletivas após as partidas do Brasileirão.

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18 de nov. de 2026

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O impasse teve início depois que a Conmebol negou o reconhecimento da licença europeia do treinador, por entender que ele não atingiu o período mínimo de experiência exigido pelo acordo entre as confederações. Desde então, o Corinthians tentou reverter a decisão com o apoio da CBF, mas a documentação complementar não foi suficiente para mudar o posicionamento da entidade sul-americana.

Após empatar por 0 a 0 com o São Paulo na última quarta-feira (4), o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, e segue na zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será contra o Botafogo, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª rodada da competição.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção de textos com foco em SEO
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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