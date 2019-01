Conmebol define data de início das Eliminatórias

Sistema de disputa será o mesmo da última edição

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar, começarão em março de 2020 e vão acabar em novembro de 2021. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em entrevista ao SporTV.

Domínguez ainda revelou que pretende unificar o calendário sul-americano ao europeu da Uefa. Já o formato do qualificatório será o mesmo da última edição, por pontos corridos com as dez seleções se enfrentando em turno e returno em 18 rodadas. Os quatro primeiros garantem vaga direta no Mundial, enquanto o quinto colocado disputará uma repescagem em março de 2022.

A tabela, porém, ainda será sorteada em conjunto com a Fifa, em um sorteio que ainda não teve a data revelada.

Em 2020, os jogos das Eliminatórias irão acontecer em março, setembro, outubro e novembro, sendo duas rodadas por mês. No ano seguinte, as partidas serão disputadas em março, junho, setembro, outubro e novembro, também com duas rodadas por mês.