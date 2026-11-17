Jesús Valenzuela será o responsável pelo apito na decisão em Montevidéu; equipe de arbitragem conta com profissionais da Venezuela e da Colômbia
A Conmebol divulgou nesta terça-feira (17) a equipe de arbitragem responsável pela final da Copa Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. O venezuelano Jesús Valenzuela foi escolhido para comandar a decisão, enquanto seu compatriota Juan Soto ficará responsável pelo VAR.
Valenzuela é árbitro internacional da Fifa desde 2013 e já trabalhou em uma Copa do Mundo, em 2022. Nesta edição da Libertadores, também esteve presente em partidas de equipes brasileiras, incluindo a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre a LDU, no jogo de ida das quartas de final. Além disso, participou das quartas de final e da semifinal da campanha do título do Fluminense, em 2023.
Vale destacar que o árbitro venezuelano também esteve à frente da arbitragem no confronto de volta entre Corinthians e Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores de 2026. Na ocasião, o venezuelano comandou a partida disputada em 16 de setembro, na Neo Química Arena, quando os argentinos venceram por 1 a 0 e eliminaram o Timão da competição. Além disso, ele também trabalhou como árbitro principal nos dois jogos da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026 entre Vasco e Boca Juniors.
A equipe completa definida pela entidade sul-americana terá nove profissionais. Confira os nomes e as nacionalidades:
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)
- Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)
- Quarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
- Quinto árbitro: Jhon A. Gallego (Colômbia)
- VAR: Juan Soto (Venezuela)
- AVAR 1: Yender Herrera (Venezuela)
- AVAR 2: Alexander Guzmán (Colômbia)
- AVAR 3: David Rodríguez (Colômbia).
No histórico das finais, o Palmeiras chega à sua oitava decisão de Libertadores, em busca do quarto título. O clube conquistou a competição em 1999, 2020 e 2021, além de ter sido vice-campeão em 1961, 1968, 2000 e 2025. O Estudiantes, por sua vez, disputará sua sexta final e tenta conquistar a quinta taça continental. Os argentinos foram campeões em 1968, 1969, 1970 e 2009, além de terem ficado com o vice-campeonato em 1971.
A decisão de 2026 também marcará um reencontro entre os clubes, que já se enfrentaram na final de 1968. Na ocasião, o Estudiantes levou a melhor sobre o Palmeiras após três partidas e conquistou seu primeiro título da Libertadores. Agora, 58 anos depois, as equipes voltam a se encontrar no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A bola rola no sábado, 28 de novembro, às 17h (de Brasília), em jogo único que definirá o campeão sul-americano de 2026.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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