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Jesús Valenzuela será o responsável pelo apito na decisão em Montevidéu; equipe de arbitragem conta com profissionais da Venezuela e da Colômbia

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A Conmebol divulgou nesta terça-feira (17) a equipe de arbitragem responsável pela final da Copa Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. O venezuelano Jesús Valenzuela foi escolhido para comandar a decisão, enquanto seu compatriota Juan Soto ficará responsável pelo VAR.

Valenzuela é árbitro internacional da Fifa desde 2013 e já trabalhou em uma Copa do Mundo, em 2022. Nesta edição da Libertadores, também esteve presente em partidas de equipes brasileiras, incluindo a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre a LDU, no jogo de ida das quartas de final. Além disso, participou das quartas de final e da semifinal da campanha do título do Fluminense, em 2023.

Vale destacar que o árbitro venezuelano também esteve à frente da arbitragem no confronto de volta entre Corinthians e Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores de 2026. Na ocasião, o venezuelano comandou a partida disputada em 16 de setembro, na Neo Química Arena, quando os argentinos venceram por 1 a 0 e eliminaram o Timão da competição. Além disso, ele também trabalhou como árbitro principal nos dois jogos da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026 entre Vasco e Boca Juniors.

A equipe completa definida pela entidade sul-americana terá nove profissionais. Confira os nomes e as nacionalidades:

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Quarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Quinto árbitro: Jhon A. Gallego (Colômbia)

Jhon A. Gallego (Colômbia) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) AVAR 1: Yender Herrera (Venezuela)

Yender Herrera (Venezuela) AVAR 2: Alexander Guzmán (Colômbia)

Alexander Guzmán (Colômbia) AVAR 3: David Rodríguez (Colômbia).

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No histórico das finais, o Palmeiras chega à sua oitava decisão de Libertadores, em busca do quarto título. O clube conquistou a competição em 1999, 2020 e 2021, além de ter sido vice-campeão em 1961, 1968, 2000 e 2025. O Estudiantes, por sua vez, disputará sua sexta final e tenta conquistar a quinta taça continental. Os argentinos foram campeões em 1968, 1969, 1970 e 2009, além de terem ficado com o vice-campeonato em 1971.

A decisão de 2026 também marcará um reencontro entre os clubes, que já se enfrentaram na final de 1968. Na ocasião, o Estudiantes levou a melhor sobre o Palmeiras após três partidas e conquistou seu primeiro título da Libertadores. Agora, 58 anos depois, as equipes voltam a se encontrar no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A bola rola no sábado, 28 de novembro, às 17h (de Brasília), em jogo único que definirá o campeão sul-americano de 2026.