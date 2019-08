Conmebol confirma datas das semifinais da Libertadores; confira!

Os duelos entre Grêmio e Flamengo, Boca e River, acontecerão em outubro

A Conmebol confirmou as datas em que serão realizadas as semifinais da Libertadores da América, que terão de um lado e , e do outro e .

Os arquirrivais argentinos entrarão em campo primeiro. Em 1º de outubro, uma terça-feira, o duelo de ida está marcado para o Monumental de Núñez; a volta acontecerá no dia 22 do mesmo mês, em La Bombonera.

Já os brasileiros se encontram primeiro na Arena do Grêmio, do dia 2 de outubro. A volta está marcada para 23 do mesmo mês, no Maracanã. Todas as partidas começarão às 21h30 (de Brasília).